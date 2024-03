Swerve Strickland revela por qué Adam Page bebió su sangre

Aunque no pudo ganar en el evento premium Revolution 2024, y quitarle el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, a Samoa Joe, el reconocido y talentoso luchador de AEW, Swerve Strickland, ha declarado que todavía sigue firme en el objetivo de convertirse en el primer Campeón Mundial de Peso Completo AEW afroamericano, algo que sería todo un hito para él y para la empresa en sí misma.

Recientemente, Strickland concedió una entrevista a Sean Ross Sapp de Fightful Select, y esto fue lo que dijo una de las máximas figuras de la empresa, acerca de volverse el máximo campeón de AEW en un futuro cercano:

► Swerve Strickland tiene en mente el ganar el título Mundial AEW: «Mi lugar en la historia es ser el primer Campeón AEW afroamericano»

«Ha habido esta discusión sobre la diversidad en la empresa y en la lucha libre en general, en todas partes. Para cada empresa, tener a un hombre afroamericano en el centro de eso como evento principal y campeón, creo que eso es enorme. Y creo que ese es mi lugar en la historia también».

Por otra parte, Strickland se refirió al hecho de haber goteado su sangre en la boca de Adam Page, en el PPV AEW Full Gear 2024:

«Estaba tan furioso, lleno de rabia, que llegó al extremo de beber mi sangre y escupirla al aire porque quiere tener una parte de mí. Me quiere, tipo, no vas a olvidar esto. Es como violar a otro hombre. Ya que yo violé su hogar, él me está violando a mí. Yo estaba pensando, esto es mucha sangre. Mucha sangre. Eso era lo único en lo que realmente estaba pensando, como, esto es un montón de sangre y todavía tengo que correr y moverme y pelear y ojalá pueda ver porque apenas podía ver porque era demasiada. Nunca había sangrado tanto en mi vida.

«Es fácil entrar en shock y tener ansiedad porque no se supone que debas presenciar cómo tu sangre abandona tu cuerpo así. No se supone que salga en chorro. Solo estaba pensando, Vale, mantén la calma. Estás bien. Tu respiración está bien, no estás hiperventilando y no te estás mareando. Estás bien. Luego salgo afuera. Luego, me hacen un martinete contra estas barricadas. Yo pensé, Bueno, todavía sigue, todavía sigue, todavía sigue. No para de salir.

«Entonces, tomé una botella de agua y eso hizo que coagulara un poco, así que la sangre simplemente se volvió pegajosa. Mis muñequeras estaban completamente blancas y al final del combate, eran guanteletes rojos porque seguía limpiándome la cara. Fue tan malo que llegó a un punto en el que simplemente caí al suelo del ring y me limpié la cara porque no había nada más con qué limpiármela. Fue una obra maestra, horrible, pero hermosa».