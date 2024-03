Scott Steiner: «Bron Breakker quiere ser Steiner»

«(…) Pongámoslo de esta manera: lo que queríamos era asegurarnos de que no estábamos huyendo (del apellido) y pretendiendo que no está ahí. Y creo que eso es lo que lo ayudó, creo que hizo que la transición a un nuevo nombre y personaje fuera un poco más fácil. No fingimos que no estaba allí y que él no era un Steiner al sacar a su padre y hacer referencia a quién era y de dónde venía. Creo que eso lo ha hecho un poco más fácil”. Esto explicaba hace un tiempo Shawn Michaels.

► Scott Steiner de Bron Breakker

En su momento hubo cierta controversia pero ha terminado quedando atrás, al menos para la mayoría, pues no para Scott Steiner, tío del Campeón de Parejas NXT. Y según dice él tampoco para Bron Breakker. Hablando recientemente en Monopoly Events, el «Big Poppa Pump» comentaba que el joven luchador que se desenvuelve entre el territorio de desarrollo y SmackDown junto a Baron Corbin en realidad quiere usar el apellido de su familia. Eso él mismo no lo ha confirmado.

«Les tiro (a WWE) un poco de basura todo el tiempo diciendo que está robando todas nuestras movidas, hace mi Frankensteiner, nuestros suplexes, pero tiene su propia manera específica de hacer todo, así que definitivamente es diferente. Lo tomo como un cumplido de su parte, hablo con él casi todas las semanas, todavía somos una familia unida. Creo que es genial, y creo que él quiere ser un Steiner, pero hay ciertas cosas que no tienen razón para intentar cambiar. Entonces, si así es como quieren impulsarlo, que así sea. No es una pelea que valga la pena pelear.»

La verdad es que no tendría sentido que ahora que está en su mejor momento y que parece que no va a hacer más que mejorar en los próximos meses y años WWE cambiara el nombre a Bron Breakker pues todos lo conocen de esa manera y quizá el apellido Steiner tampoco es tan grande para el gran público actual. Sin desmerecer lo hecho por los Steiners en la lucha libre profesional, no es como si el apellido fuera McMahon, Orton o Cena.