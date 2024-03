Homicide cuenta todo de su experiencia en AEW

Durante el evento especial AEW Rampage: Grand Slam 2021, Homicide sorprendió a todos al aparecer y brindar su apoyo a Jon Moxley y Eddie Kingston en su lucha contra Lance Archer y Minoru Suzuki en un combate sin reglas. Sin embargo, desde entonces, no ha sido visto en más eventos de AEW. Ello a pesar de que él se ofreció a trabajar en el programa secundario ahora extinto Dark, pero en la compañía no querían faltarle al respeto. El veterano lo cuenta todo en WrestlingNewsCo.

► Homicide de AEW

«Fue una sorpresa. Solo vine a ver a los muchachos. Fui a visitar. No vine a trabajar ni nada, y Eddie Kingston me rodeó, como si estuviera a punto de atacarme, y dijo: ‘Vas a hacer algo hoy’. Yo dije: ‘No, no lo haré. Estoy aquí para visitar a los muchachos. Tú vas a hacer algo’. Como que hubo una discusión. Fue una locura. Luego Tony Khan me dijo algunas cosas, me mostró algunos números. Yo pensé: ‘Bueno, lo haré’. No lo sentí cuando fui al ring. Me golpeó después porque soy un gran neoyorquino. Amo a Frank Sinatra, y eso es lo que sonó después del show. Pensé: ‘Increíble’.

«Ahí es cuando realmente me golpeó porque soy una persona muy humilde cuando se trata del negocio de la lucha libre, y no soy un divo. Solo soy real. Estoy feliz donde estoy. Estoy feliz de que la gente me respalde. Yo hago lo mismo por ellos. En Queens, Nueva York, en su gran espectáculo, fue genial. Especialmente [porque] estoy haciendo una intervención en Suzuki, que es uno de mis héroes, y Lance Archer, que también es el hombre más grande en la lucha libre profesional, y finalmente Jon Moxley, y uno de mis mejores amigos, Eddie Kingston. Así que fue una experiencia realmente genial.

«Nunca les pregunté [si voy a volver]. Nunca fue así. Básicamente, fui a un par de shows. Estaba esperando. Nadie me habló sobre nada. Les dije: ‘¿Podría estar en Dark?’. Ellos dijeron: ‘No vamos a faltarte el respeto así’. No sé qué significa eso. Yo dije: ‘Mira, no me importa’. Ellos dijeron: ‘No, no vamos a hacer eso contigo’. Como dije, no me gusta que nadie me llame el Rey de Nueva York o una leyenda porque siento que no lo soy. Pero eso es lo que me estaban diciendo, como: ‘Eres una leyenda. No podemos darte All Elite Wrestling Dark en YouTube. Te mereces algo mejor’. Mira, lo aprecio y gracias. Pero no me importa. Como dije, estaba esperando, esperando y esperando.

«Un día, fui a Seattle, y no soy una persona religiosa, pero es casi como si Dios me estuviera diciendo: ‘Nadie te va a contratar. Aprecia lo que tienes ahora’. Eso hice, y luego todo empezó a golpearme. Entonces solo seguí el consejo, pero nadie me habló. Pero la parte genial, mi parte favorita, es que los muchachos en la compañía decían: ‘¿Por qué no estás aquí?’ Para mí, eso es increíble. No me importa lo que diga nadie. La gente en esa compañía está diciendo: ‘Deberías estar aquí. ¿Por qué demonios no estás aquí?’ No sé, habla con tu jefe. No sé, pero no estoy buscando a nadie en este momento. Estoy muy feliz donde estoy en este momento«.