¿Eddie Kingston da consejos a luchadores de AEW?

Por varias razones -desde su experiencia de más de dos décadas hasta su talento luchístico y creativo pasando por que está en el mejor momento de su carrera- Eddie Kingston es la persona ideal a la que cualquier luchador joven puede acudir en busca de consejo. Ahora, ¿está dispuesto él a brindar la mano si así se lo solicitan? Puede que en AEW la situación más habitual es que ni siquiera se solicite, o al menos eso es lo han contado recientemente Ric Flair o Tully Blanchard, que también tienen muchísimo que ofrecer.

► Los consejos (o no) de Eddie Kingston

«No. Les digo que se alejen de mí. No escuchan, así que ni siquiera lo intento. No, eso fue una broma. En cierto modo. En cierto modo, fue una broma. Solo ayudo a ciertas personas. Soy muy selectivo con mi tiempo y energía. La gente me ha visto viendo una lucha y luego vienen y me preguntan, ‘¿Cómo estuvo?’ ‘Oh, no la vi.’ Y me dicen, ‘Eddie, sabemos que a viste.’ ‘Nah.’ Conozco a las personas y sé que solo me están pidiendo consejos para aparentar. ‘Oh, mira, alguien pidió consejo.’ Luego no lo tomarán y harán lo que quieran. Está bien, genial. Sé quién es quién y soy selectivo con a quién ayudo. ¿Te voy a decir a quién ayudo? No», dice el veterano de las cuerdas en Gabby AF.

Eddie Kingston estará luchando con Jon Moxley mañana en Worlds End en la final del Continental Classic, cuyo ganador se convertirá en el primer Campeón Continental, así como se llevará el Campeonato Mundial ROH y el Campeonato de Peso Abierto NEVER de NJPW que el mismo Mad King decidió exponer en el torneo, por lo que en su caso estaría reteniendo. MOX en cambio estaría ganando los tres títulos por primera vez. Y además cualquiera de los dos será el primer Campeón Triple Corona de AEW.

THIS SATURDAY!#AEWWorldsEnd | LIVE on PPV@NassauColiseum | Long Island, NY After weeks of fierce competition, the #AEWContinentalClassic GOLD LEAGUE winner @JonMoxley will face BLUE LEAGUE winner Eddie Kingston, to crown the #AEW Triple Crown Champion at #AEWWorldsEnd! pic.twitter.com/aWtx7puL60 — All Elite Wrestling (@AEW) December 28, 2023