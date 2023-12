Matt Hardy: «Los enmascarados de Dynamite son…»

«Siento que estamos cerca de descubrir quién es El Diablo. Espero revelaciones importantes y momentos impactantes en Worlds End. Los secretos serán desvelados y estoy ansioso por ello (…)». Se espera que mañana, en el último PPV de AEW en 2023, se conozca la indentidad de The Devil, el misterioso personaje enmascarado que ha estado haciendo la vida difícil a MJF y cuyos secuaces lo destronaron como Campeón Mundial de Parejas ROH esta semana en Dynamite.

Could #AEW World & #ROH Tag Champ @The_MJF fend off the Devil’s Masked Men in a match for the ROH World Tag Titles? | 12/27/23, #AEWDynamite ▶️ https://t.co/eJDmYvKkso pic.twitter.com/QoSK45UnL4 — All Elite Wrestling (@AEW) December 28, 2023

► Matt Taven y Mike Bennett

Es de suponer que cuando se descubra quién es el jefe se sabrá también quienes son sus amigos. ¿Podrían ser Matt Taven y Mike Bennett? Eso es lo que propone Matt Hardy. Es una posibilidad que se ha comentado, como también que Adam Cole o Roderick Strong sean El Diablo. Por otro lado, tampoco se descarta una mayor sorpresa, como Jack Perry, que quizá no lo sería tanto pues se ha hablado bastante de él, o un exWWE como Dolph Ziggler, que realmente no parece que tuivera sentido.

«Así es como lo interpreté, al parecer, la gente pensó que Joe es El Diablo, ¿por eso Tony aclaró eso en la conferencia de prensa? ¿Lo aclaró en la conferencia de prensa, ¿verdad? Así que no sé, será interesante. Me pregunto quiénes son los dos hombres enmascarados que realmente ganaron los títulos de parejas de MJF, los títulos mundiales de parejas de Ring Of Honor. Tengo curiosidad por saber quiénes son. Por alguna razón, sospecho que podrían ser The Kingdom, pero ¿quién sabe? No sé nada, no sé más que tú y ni siquiera he intentado presionar para saber más. Estoy muy intrigado por saber cuál será la gran revelación este sábado en Worlds End.»