WWE presenciaría un regreso para Day 1

Este 1 de enero de 2024, WWE volverá a llevar a cabo WWE Day 1, aunque no será bajo el formato de evento premium, sino en un programa especial de Monday Night Raw, cuyo cartel también lucirá fuera de lo común, con algunos buenos encuentros, que citamos a continuación:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE: Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL WWE: Rhea Ripley (c) vs. Ivy Nile

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Shayna Baszler y Zoey Stark vs. Natalya y Tegan Nox

Becky Lynch vs. Nia Jax

► Un ex campeón o ex campeona aparecería en WWE Day 1

Si bien el cartel para WWE Day 1 promete, no se descarta de que se agreguen más encuentros, e incluso se pueda contar con alguna sorpresa. Al respecto, Sean Ross Sapp señaló vía Fightful Select que un ex campeón (o ex campeona) podría regresar. No proporcionaron mayores detalles ni pistas, y ni siquiera si se trató de una aparición de una sola noche o alguna recontratación, ya que se especificó que se trata de alguien que no está en el elenco actual.

«Fuentes dentro de la WWE, aunque hablaban vagamente, afirmaron que la compañía está ‘muy cerca’ al conseguir un ex campeón de la WWE para aparecer en el programa, y se sienten seguros de que pueden conseguir el trato hecho.»

«Vale la pena señalar que «ex campeón WWE» fueron los términos utilizados por esas fuentes. Preguntamos si el nombre era uno activo o un talento retirado, pero no nos dieron esa información. Continuaremos trabajando para brindar más detalles a medida que los obtengamos.»

«No nos han dado un nombre específico, pero nos dijeron que era alguien que no está actualmente en su elenco».

Sólo el tiempo dirá quién hará su regreso a las pantallas de la WWE. Mucho se especula que se trataría de Mercedes Moné, actual agente libre que ha estado insinuando con un regreso a la compañía, e incluso encaja perfectamente en la breve descripción que se dio en el informe de Fightful.