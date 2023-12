Cartel actualizado de WWE RAW Day 1

El experimento de Day 1 como evento de pago por visión tuvo poco recorrido, y sólo se celebró un único evento en 2022. Pero este próximo 2024, WWE recupera la denominación, aunque no el formato, aprovechando que el año arranca en lunes, así que Raw vivirá una entrega especial de su programa, cuyo cartel también lucirá fuera de lo común, como se confirmó anoche.

Al duelo titular entre Seth Rollins y Drew McIntyre por el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE, hay que añadirle una defensa de Rhea Ripley del cetro femenil equivalente ante Ivy Nile, tras un reto lanzado por la otrora integrante de Diamond Mine.

Y sin oros sobre la mesa, Becky Lynch se medirá por primera vez en mano a mano a Nia Jax, con la que guarda su bagaje, recordando aquel puñetazo que propició el nacimiento de «The Man». Mientras, después de coronarse anoche Katana Chance y Kayden Carter nuevas Campeonas de Parejas WWE, estas conocerán en Day 1 a sus primeras retadoras: Shayna Baszler y Zoey Stark o Natalya y Tegan Nox, duplas que batallarán por tal oportunidad.

El primer día del 2024 habrá contenido de WWE, y no grabado, sino en vivo, desde la Pechanga Arena de San Diego (California, EEUU). Este es por ahora el cartel de Raw Day 1.

These two have a HUGE score to settle!#WWERaw pic.twitter.com/adeJZRJewf