Jamahal Hill no está impresionado con la llamada de atención de Khalil Rountree al campeón de los semipesados de la UFC Alex Pereira.

En el UFC Fight Night at the Apex de hace un par de semanas, «The War Horse» despachó al ex aspirante al título Anthony Smith con un nocaut a principios del tercer asalto. Tras el combate, el poderoso aspirante a las 205 libras pidió a Pereira un futuro combate por el título.

Para el ex campeón Jamahal Hill, que aún no se ha enfrentado a Pereira y renunció al oro por lesión, Rountree no es el candidato ideal para una oportunidad por el cinturón en estos momentos.

► Hay que ser realista» – Jamahal Hill sobre Khalil Rountree

En un reciente vídeo subido a su canal de YouTube, «Sweet Dreams» reconoció que llamar al campeón es ambicioso y un movimiento en la dirección correcta. Sin embargo, en el caso de Rountree, parece que Hill no lo considera una opción viable ahora mismo.

«Después de la pelea, hizo una llamada que, para mí, fue bastante interesante», dijo Hill. «La llamada para la pelea Pereira que- como debe ser, él es el campeón de la división, por lo que el 100% usted debe estar tirando para la parte superior, y tratando de llamar a su tiro y las cosas en ese sentido, pero, hasta cierto punto, tienes que ser realista, ¿verdad?»

Hill explicó que ahora mismo hay poca o ninguna demanda para un enfrentamiento entre Rountree y Pereira.

«No he visto ni oído a nadie pedir que Khalil Rountree se enfrente a Alex Pereira«, afirmó Hill. «Literalmente, no he visto a nadie fuera de él pedir ese combate».

Aunque Hill cree que el enfrentamiento sería probablemente entretenido, insistió en que hay contendientes que simplemente tienen currículos más impresionantes ahora mismo que «El Caballo de Guerra».