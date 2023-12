Vince Russo lanza una crítica hacia The Judgment Day

The Judgment Day es un grupo que se ha venido consolidando en los últimos meses y ha protagonizado los segmentes estelares en la mayoría de semanas durante Monday Night Raw. Sin embargo, por ratos han estado estancados en las mismas rivalidades alrededor de Seth Rollins, Jey Uso, Cody Rhodes y Sami Zayn, aunque tras Survivor Series finalmente parece que están tomando un rumbo distinto, a tal punto que el pasado lunes se enfrentaron (y derrotaron) a unos nuevos retadores en The Creed Brothers.

► Rhea Ripley, nuevo blanco de críticas de Vince Russo

El ex escritor principal de la WWE, Vince Russo, no aree tan convencido de la evolución de The Judgment Day y resaltó el problema que tiene con ellos, señalando fallas importantes en la actuación de Rhea Ripley en la última edición de RAW. Ripley tiene previsto enfrentarse a Ivy Nile por el Campeonato Mundial Femenil en dos semanas y esta última logró neutralizarla cuando Mami intentaba interferir en la lucha por el Campeonato Indisputable en Parejas WWE entre los Creed Brothers contra Finn Balor y Damian Priest.

Hablando en la reciente edición de Legion of RAW de Sportskeeda, Vince Russo detalló sus problemas con los miembros de The Judgment Day, resaltando que Damian Priest está en el grupo equivocado y merece algo mejor.

«Seamos honestos. Tienes a Finn Balor, que es muy pequeño y luego habla como el duende de Lucky Charms. Eso no funciona en un grupo. Luego tienes a Rhea Ripley, cada semana su actuación no es buena cada vez que se hace cargo allí. Tienen miedo de su hermano. Una mujer de 1 metro y medio la levanta sobre su hombro y Rhea Ripley agita los brazos. ¿Alguien ve lo ridículo que es eso? ¿Soy el único? ¿Quién lo ve absolutamente ridículo? Lo dije todo el tiempo, Damian Priest tiene que ser una estrella y lo tienes en el lugar equivocado«.

También parecía que podrían ocurrir grandes cambios en The Judgment Day anoche cuando JD McDonagh perdió un combate ante R-Truth. Sin embargo, el grupo lo interpretó como una broma en un segmento tras bastidores y la estipulación inicialmente planteada no se cumplió, aunque Truth pueda insistir en lo contrario.