«No lo hago tanto últimamente porque, si quieres conocer la verdad, y es triste, pero creo que sucede lo mismo no solo en la lucha libre, sino en otros deportes. Los jóvenes, la generación más joven, prestan más atención a lo que dicen los fanáticos. Las redes sociales, y son sensibles. Todos son sensibles y eso duele, pero dejé de dar consejos cuando alguien me preguntaba algo y luego los veía acercarse y preguntarle lo mismo a alguien 20 años más joven. Solo les voy a decir una vez, si preguntan, y realmente no preguntan (…)». Estas son recientes palabras de Ric Flair sobre si los luchadores de AEW le piden consejo.

► Tully Blanchard, como Ric Flair

Y si no lo hacen con el más grande de todos los tiempos… “Nadie. Hasta donde sé, ni Arn (Anderson) ni yo, nadie vino a nosotros”, le dice Tully Blanchard a Wrestling Shoot Interviews cuando le plantearon la misma cuestión. Cuando le preguntaron qué consejo daría si le preguntaran, contestó:

«No lo sé… mi mente y el mundo del que provengo en este negocio, no sé si hay algo que podría ofrecer. Porque no sé cómo hacer lo que hacen. Porque es un ‘Bueno, voy a hacer esto, y los fanáticos tienen que aplaudir o abuchear, o quedarse callados’. Pero la lucha nunca cambia. Mientras que si yo hacía algo y los fanáticos no reaccionaban, cambiaba de rumbo en ese momento. Pero yo tenía esa habilidad porque mi trabajo era hacer que la gente gritara. No sé si realmente saben cómo hacer eso [ser espontáneos] hoy en día«.

Todos nuestros lectores recordarán cuando CM Punk se enfadó con Adam Page porque este dijo que no aceptaba consejos de nadie. Y eso es totalmente comprensible. Y seguro que hay más factores en torno a por qué no les piden consejos a los grandes veteranos. Ahora, ¿quién no querría saber qué tienen que decir?