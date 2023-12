El plan de Eddie Kingston para la Triple Corona AEW

El ganador del Continental Classic ganará el Campeonato Continental, el Campeonato Mundial ROH y el Campeonato de Peso Abierto de NJPW, es decir, el Campeonato Triple Corona AEW. Tanto el de Ring of Honor como el de New Japan Pro-Wrestling los puso en disputa Eddie Kingston por voluntad propia, y no es uno de los mejor situados para hacerse con la victoria. De todas maneras, The Mad King tiene un interesante plan para cuando el torneo termine y él sea el vencedor.

► Eddie Kingston y la Triple Corona AEW

«Ese es el objetivo, pero no es mi espectáculo. Me encantaría, cuando logre la victoria, defender los tres cinturones juntos como el Triple Crown, pero también me gustaría hacerlo por separado. Defender el Continental solo, o el de Ring of Honor por sí mismo, o el Strong Openweight por sí mismo, pero también juntos. ¿Me gustaría ir a New Japan y hacerlo? Por supuesto. ¿Me gustaría, si mi cuerpo me lo permite? No es el horario, es mi cuerpo.

«Si mi cuerpo me lo permite, me encantaría ir a ciertas independientes como DEFY y AIW, entre otros lugares que desearía, no estoy tratando de ser grosero, simplemente no puedo recordar, mi cerebro está tratando de nombrar todas las independientes. HOG en Nueva York. Si mi cuerpo está dispuesto, me encantaría hacerlo. Cuando logre la victoria, ese es mi objetivo, defender los tres a la vez y también cada uno por separado. New Japan sería divertido. Eso sería genial», dice Eddie en Battleground.

Para intentar formar parte de la final de la Liga Azul, Eddie Kingston luchará con Andrade en AEW Collision. Si no gana el combate, quedará eliminado del Continental Classic. También si lo hace Bryan Danielson en su enfrentamiento con Claudio Castagnoli.

