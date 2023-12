Eddie Kingston luchará con Andrade en AEW Collision para intentar alcanzar la final de la Liga Azul del Continental Classic pero no olvida a Bryan Danielson. Como al inicio de cada episodio del programa de los sábados, tanto The Mad King como sus dos compañeros tendrán la oportunidad de dedicar unas palabras a la cámara, a sus oponentes, y a los fanáticos All Elite. Pero antes, el Campeón Mundial ROH y Campeón de Peso Abierto NEVER de NJPW -ambos títulos están en juego, además del Campeonato Continental, en el torneo- habla del guerrero de México y del American Dragon en Sports Illustrated.

► Eddie Kingston amenaza a Bryan Danielson

«Me encantaría otra lucha contra Bryan. No me cae bien ese tipo. Me encantaría romperle la otra cuenca del ojo«.

«No tenemos (él y Andrade) mucho en común, excepto nuestro amor por la lucha libre profesional. Invento cosas en mi cabeza para odiar a mi oponente y ser más feroz cuando estoy en el ring. No puedo decirlo ahora porque no quiero emocionarme demasiado, pero estoy obteniendo una ventaja de cualquier manera que pueda. Tengo mi motivación, y es una victoria obligada. Si te gusta la lucha libre intensa, vas a ver. Estamos saliendo al ring dispuestos a darlo todo y luchando por el deporte que amamos«.

Si Bryan Danielson gana su combate con Claudio Castagnoli, da igual lo que haga Eddie Kingston, en cambio, Andrade El Ídolo aún podría empatarlo y que ambos se enfrenten en la final de la Blue League. En cambio, Si tanto Kingston como Castagnoli ganan, empatarán con Danielson y Andrade, por lo que se daría una lucha Fatal 4-Way. Por otro lado, si lo hace también Brody King ante Daniel García, que no ha ganado ningún enfrentamiento, sería un choque de cinco. No te pierdas la cobertura de SÚPER LUCHAS para descubrir todo lo que suceda en Collision.

