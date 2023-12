La compañía de lucha libre independiente Intergender Bonanza presentó su evento IGB 18: How The cWo Stole Christmas, el cual se llevo a cabo el 22 de diciembre, desde The H2O Wrestling Center en Williamstown, New Jersey. El evento fue transmitido en vivo por independentwrestling.tv.

Intergender Bonanza es una promotora de lucha libre que se caracteriza por presentar eventos con combates entre luchadores y luchadoras de géneros diferentes. Es una oportunidad para romper con los roles tradicionales de género en la lucha libre y promover la igualdad en el deporte.

Intergender Bonanza ofrece una plataforma para que las luchadoras demuestren su habilidad y talento en el ring, compitiendo en igualdad de condiciones con sus contrapartes masculinas. Esto crea una dinámica única y emocionante, ya que los luchadores y luchadoras pueden enfrentarse entre sí sin restricciones basadas en el género.

Resultados Intergender Bonanza

Sean Henderson & Ty Awesome vencieron a ABBS & Journey Burke Sicend venció a Brittany Blake Darien Hardway venció a Harleen Lopez Austin Luke venció a Vita VonStarr Three Way Death Match: Jess Moss venció a Deklan Grant y Louie Ramos Cream Team (Everest, Marc Angel, Stan Stylez, Xavier Cross & Zayda Steel) vencieron a Dream Team (Adena Steele, Dyln McKay, Marcus Mathers, Ryan Radix & Shannon LeVangie)