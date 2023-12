WWE y All Japan Pro Wrestling colaborarán en 2024

Una Superestrella de NXT va a ser enviada desde WWE a All Japan Pro Wrestling en 2024 para luchar por el Campeonato Triple Corona AJPW. Todavía no se sabe quién ni cuándo va a disputarse el combate. Lo único confirmado es que dicho luchador estará enfrentando a Katsuhiko Nakajima o Kento Miyahara, el que salga ganador del choque que ambos protagonizarán el 3 de enero por el título. La «puerta prohibida» de la compañía exMcMahon en Japón continúa abriéndose.

¿Cómo se ha anunciado esta próxima aparición? AJPW acaba de publicar un video en redes sociales en el que vemos al presidente de la compañía, Tsuyoki Fukuda, hablar por teléfono con una persona no identificada. ¿Podría ser Shawn Michaels, como encargado de NXT? ¿Será acaso Triple H? ¿O puede que Nick Khan? No podemos escuchar lo que dice su interlocutor pero Fukuda le dice que le de las gracias a la marca amarilla y a la misma WWE por enviar a una «Superestrella poderosa».

AJPW will be working with NXT. This is insane. Forbidden Door’s being opened for WWE in Japan. pic.twitter.com/lBRodsSaj7

— Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) December 23, 2023