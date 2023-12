Earl Hebner: «Merezco estar en el Salón de la Fama WWE»

Aunque ya reportamos aquí en SÚPER LUCHAS que el exréferi de WWE, Earl Hebner, había declarado estar en contra de la presencia de varias celebridades en el Salón de la Fama WWE, ahora se conocen más detalles de una reciente entrevista con Wrestling News.

En la misma, habló acerca del Hall of Fame de la empresa para la cual laboró tantos años. Hebner asegura que gente como él debería ser parte del Salón de la Fama WWE. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Earl Hebner habla de si merece estar en el Salón de la Fama WWE

«Fui llamado para trabajar en algunos eventos de AEW, pero no continué con ellos. Podría haber trabajado para AEW, pero simplemente no quiero viajar tanto en este momento. Deberían incluirme en el Salón de la Fama WWE, pero no sé si eso sería posible.

«Hubo algunos problemas con Vince McMahon cuando me fui de WWE, así que no sé. No he hablado con Vince desde que dejé la WWE. Nunca. Las únicas personas con las que he mantenido contacto desde que dejé WWE son el fallecido Tim White, Tony Chimel, Sgt. Slaughter y Mike Chioda.

«Deberían haber incluido a Tim White en el Salón de la Fama mucho antes de que falleciera. Creo que el Salón de la Fama no significa nada si no estás vivo. No obtienes ningún beneficio de ello. Solo es, ya sabes, ¿qué bien te hace? ¿Qué me haría a mí si estuviera muerto y me pusieran en el Salón de la Fama? ¿Qué significa? Nada.

«No lo sé. Timmy no lo sabía. ¿Qué diablos? Él no es el único. Vader, ‘Macho Man’ Randy Savage. ¿Qué bien te hace saberlo después de muerto? Timmy lo merecía mucho, mucho antes de que se lo dieran. Antes de que falleciera.

«Probablemente lo merecía 10 años antes, por la forma en que cuidaba de Andre y lo mantenía en marcha y, ya sabes, todo. Pero, ya sabes, hay muchos otros réferis que deberían estar en el Salón de la Fama, pero no sé si van a incluir a réferis.

«No me importa de todos modos. Todas las personas en el Salón de la Fama que no son luchadores, no deberían estar en el Salón de la Fama. ¿Alguna de esas personas entraría en el Salón de la Fama del béisbol o el Salón de la Fama de la NFL? No, no lo harían. ¿Así que todos estos don nadies entran? Es una broma».