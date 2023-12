WrestleMania XIV es recordado por la lucha estelar de Steve Austin con Shawn Michaels con Mike Tyson involucrado, el mano a mano de The Undertaker versus Kane o que The Rock retuvo el Campeonato WWE ante Ken Shamrock o que Triple H hizo lo propio con el Campeonato Europeo con Owen Hart. Como decíamos no hace mucho, cuando HBK resaltaba el valor de los réferis, son los luchadores los verdaderos protagonistas. No obstante, en esta ocasión nos enfocamos en el árbitro Earl Hebner.

► Earl Hebner sufrió un aneurisma

Ello se debe a que durante su reciente entrevista en The Ten Count ha compartido un suces propio que no había salido a la luz hasta ahora, habiendo pasado 25 años desde aquel evento que tuvo lugar el 29 de marzo de 1998 en la arena FleetCenter en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Earl Hebner sufrió un aneurisma un día antes.

«En 1998, estaba en Boston, Massachusetts, y tuve una aneurisma cerebral el día antes de WrestleMania. Esa noche, estaba tomando cerveza con The Undertaker, y tuve un gran dolor en la cabeza, y dije ‘Algo no está bien’. De todos modos… él me llevó al New England Medical Center, y esas personas me salvaron la vida«.

«Le debo todo a Boston. Ese año no pude llegar a WrestleMania, pero cuando regresamos por la carretera, fui allí y llevé a unas 50 personas de la UCI al espectáculo. Me ayudaron, se quedaron conmigo y me cuidaron bien, para que pudiera lograrlo. Eso fue increíble».

De acuerdo a la Mayo Clinic, «Los aneurismas cerebrales son comunes, pero la mayoría de ellos no son graves, en especial si son pequeños. La mayor parte de los aneurismas cerebrales no se rompen. No suelen producir síntomas ni causar problemas de salud. En muchas ocasiones, los aneurismas cerebrales se detectan cuando se hacen pruebas por otras afecciones. Sin embargo, la ruptura de un aneurisma pone en riesgo la vida rápidamente y requiere tratamiento médico inmediato«.