A 3 años de WWE: Un amplio análisis de Matt Cardona

Matt Cardona lleva tres años fuera de WWE desde que se fuera en 2020. Tiempo durante el cual se ha convertido en una estrella de la escena independiente. The Indy God, como se le conoce ahora, dio una vuelta a su carrera que nadie hubiera esperado. Terminando el que puede haber sido su mejor año, analiza mucho de lo vivido hasta ahora con Chris Van Vliet.

New episode with @TheMattCardona is up now! 💪 He talks about completely reinventing himself since his WWE release, how his match with Nick Gage at @GCWrestling_ changed his career, the brilliant way he markets EVERYTHING he does & more Watch/listen:https://t.co/KLBEgenFik pic.twitter.com/3wv2YnPCNs — Chris Van Vliet (@ChrisVanVliet) December 19, 2023

► La reinvención

«Escucha, esto no fue un plan maestro como, oh, ¿cómo puedo reinventarme? Sabía que tenía que hacerlo. Y como dije, cuando me despidieron, fue en plena pandemia, no estaba pasando realmente nada. Tuve un breve paso por AEW, eso no funcionó. Pero luego pensé, bueno, no soy Cardona. Pero ¿quién es Matt Cardona? Incluso yo no lo sabía. E incluso cuando estaba en la WWE hacia el final, dejé la cinta en la cabeza, dejé los lentes, dejé el woo woo woo, pero no creo que la gente realmente lo reconociera, ¿sabes?, porque no me presentaban mucho en la televisión, lo cual está bien. Pero ahora todo estaba bajo mi control. No puedes simplemente volverte heel en la escena independiente, no puedes ser un personaje diferente de la noche a la mañana, eso no va a funcionar. Así que ese combate deathmatch con Nick Gage, realmente fue el catalizador, la bola de nieve que necesitaba que cambió no solo mi carrera, sino mi vida.»

► Las luchas a muerte de GCW

«Así que John Carlo, mi amigo, John Carlo, que trabajaba para GCW en ese momento, trabajaba para la WWE, ahora trabaja para AEW, un tipo increíble. Me lo propuso. Y yo dije, absolutamente no. Nick Gage acababa de estar en Dark Side of the Ring. Sí, claro. Casi mata a David Arquette en el ring, es un criminal, adicto a las drogas. No voy a luchar contra este tipo. Y luego retrocedí y dije, espera un momento. La gente va a ver esto. Vamos a hablar de esto, van a querer ver a Zack Ryder siendo despedazado por Nick Gage. Y dije, hagámoslo. Y solo fue un trato de tres actuaciones, tres shows. Entrar, atacar a Nick Gage, tener la lucha. Y luego el último show. Pero creo que cambiamos la lucha independiente. Digo «nosotros» porque sin GCW, ya sabes, GCW tenía que ser GCW, yo tenía que ser yo, Nick Gage tenía que ser Nick Gage. Solo necesitábamos todos esos ingredientes. ¿Entiendes? Y esa noche. Sabes, si realmente lo analizas, es un show independiente en Atlantic City, Nueva Jersey. Pero fue tendencia número uno sobre la transmisión de pago de la UFC esa noche y las Olimpiadas, lo cual es una locura. Capturamos, ya sabes, la magia en una botella, escuchas esa expresión todo el tiempo, la tuvimos. Y simplemente seguí con ella.»

Matt Cardona shows up & attacks Nick Gage. Never thought I would ever see this. #ZombieWalk #IMPACT https://t.co/CA5bjVfQmC — GetTheTables (@GetTheTables_) June 6, 2021

► El adiós a Zack Ryder

«Eso es lo que necesitaba. Porque, ya sabes, se extendió a otras empresas independientes donde salía y el 25% de los fanáticos me decían ‘que te j*dan’, luego el 50%, luego el 70%, si no el 100%, ¿sabes? Sí, hablamos de esto antes. Definitivamente hay algunos fanáticos de la WWE que vienen ahora y me preguntan, ‘¿qué haces estos días?’ Piensan que simplemente me retiré. Pero si estás en la escena independiente y eres fanático de la lucha independiente, Zack Ryder está muerto. ¿Entiendes?»

«Digo esto todo el tiempo. Este no es mi periodo como Honky Tonk Man. No iba a hacer giras por las independientes con la cinta en la cabeza, las gafas, woo woo woo. Esto es como mi reinvento. Esto es como mi periodo como Hollywood Hogan. Si acaso. Pero sabía que necesitaba cambiar. Sabía que, como Zack, escucha. Estoy tan agradecido con la WWE por Zack Ryder. Ese era mi sueño. Lo viví. Las más altas de las altas, las más bajas de las bajas. Siempre estaré agradecido por ese tiempo. Me preparó para quien soy hoy. Pero se acabó. Zack Ryder está muerto. Y si alguna vez quiero volver a la WWE, si dependiera de mí, sería como Matt Cardona.»

► No todo funciona en el circuito

«Hay cosas que son un completo fracaso, como por ejemplo, bueno, te daré dos ejemplos. La lucha a muerte con Nick Gage. Ok, tenía esta sangre. Pensé que iba a tener un par de gotas de sangre en mí. Así que llevé una camiseta blanca que se volvió granate, la camiseta era granate y pensé, tengo que vender esto de alguna manera. Ahora soy un coleccionista y fanático ferviente. Pensé que sería genial si fuera como esa placa de WrestleMania con una firma y un trozo de la lona. ¿Entiendes a lo que me refiero? Sí, entonces contacté a esa empresa, la empresa real, e hice la placa que tiene la imagen de mí ensangrentado, cortaron la camiseta. Hice más de $20,000 con eso, esencialmente con una camiseta. Pero luego, por otro lado, pensé en la corona del Rey de las Luchas a Muerte, hagamos coronas al estilo de Burger King. Véndelas por unos 10 dólares, no puedo regalarlas. Así que, ya sabes, pero estoy tomando la oportunidad. Estoy tomando un riesgo. Algunos son calculados, otros no. Tienes que invertir en ti mismo.»

► Elevando el listón

«Esto no es un momento para pasar la antorcha, ¿verdad? No se trata de eso. Estoy encendiendo una nueva antorcha para mí. Pero si puedo ayudar a la gente en el camino, que así sea. Si puedo cambiar la lucha independiente, si puedo conseguir malditas botellas de agua detrás del escenario para el vestuario, seré ese tipo. Y hay personas, sabes, que tienen demasiado miedo de hablar sobre ciertas cosas, como, escucha, entiendo que hay que pagar las deudas. Tienes que compartir una habitación con alguien, ¿de acuerdo? No creo que necesites compartir una cama con alguien. Ahora. No lo hago, no lo hago. Pero quiero cambiar ciertas cosas para las personas que no pueden hablar necesariamente. Y si se trata de conseguir botellas de agua detrás del escenario, entonces seré ese tipo.»

► El objetivo final

«Ciertamente no quiero terminar mi carrera en un gimnasio de secundaria, en un bar, ya sabes, quiero terminarla en una arena. Bueno, eso podría ser en la WWE, AEW, o si surge algo más. Ese es el objetivo. Pero también el objetivo no es, oh, ¿qué puedo hacer para volver a la WWE? ¿O qué puedo hacer? No pienso en eso de esa manera. Sabes, estoy en el mejor momento de mi carrera en este momento. No importa cómo definas el éxito, como hablamos antes. Reconocimientos, como mi clasificación en PWI fue más alta como Matt Cardona de lo que fue como Zack Ryder, gané más títulos. Esto son cosas tontas que la gente quiere contar. También estoy ganando más dinero. Y la parte más importante. Soy el más feliz que he sido. Eso es lo más importante, estoy más realizado que nunca. Sí. Pero estaría mintiendo si dijera que si mi teléfono suena y es un 203, que es Stamford, Connecticut, por supuesto, lo cogeré. Ya sabes, por supuesto.»

► El acuerdo rechazado en 2019

«No acepté la oferta porque no estaba seguro de si quería quedarme o irme. Me pesaba todos los días. Como, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar? ¿Me voy a ir? Y, en última instancia, la decisión se tomó por mí, gracias a Dios. Porque no sabía lo que quería hacer. Sabía que no quería ser solo un tipo en la plantilla. Incluso ahora. Como que no quiero ir a WWE o AEW y ser solo un tipo en la plantilla. Ya lo hice. Y si alguien está haciendo eso, o lo quiere, entonces está bien. No estoy diciendo que esté bien o mal. Simplemente no es lo correcto para mí».