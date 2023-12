Ya apuntábamos hace un par de semanas unas declaraciones de Chris Jericho acerca de su perspectiva sobre el Salón de la Fama WWE y por qué no está particularmente interesado en ser incluido en él, a pesar de tener todas las credenciales para merecer un reconocimiento de este tipo. Los comentarios de la estrella de AEW van en el sentido de ir contra la corriente, citando a la estrella del rock and roll Axl Rose, quien se negó a asistir e incluso prohibió el uso de su nombre en su propia inducción.

► Earl Hebner en contra de que celebridades estén en el Salón de la Fama WWE

Enn la historia de la WWE, los fanáticos han visto muchos nombres importantes ser incluidos en el Salón de la Fama después de años de arduo trabajo. Nombres como The Undertaker, Ric Flair, Triple H, Steve Austin y Shawn Michaels resaltan, pero además de las superestrellas, los fanáticos también han visto a muchas celebridades y deportistas de otros campos ser distinguidos con este reconocimiento, y quizás esto sera origen de muchas críticas más allá de las expresadas públicamente por Chris Jericho.

Precisamente, durante una entrevista reciente con WrestlingNewsCo, el veterano ex réferi de la WWE, Earl Hebner, habló sobre el Salón de la Fama WWE, y no dudó en señalar que personas como Donald Trump y Pete Rose, entre otros, no merecían ser admitidos.

«Quiero decir, todas las personas en el Salón de la Fama que no son luchadores, no pertenecen al Salón de la Fama. ¿Alguna de esas personas iría al Salón de la Fama del Béisbol o al Salón de la Fama de la NFL? Sabes que no lo harían.»