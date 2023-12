Dijak llama a fans «horribles» por disfrutar lesión de Ilja Dragunov

En la más reciente edición de NXT, Ilja Dragunov, el actual Campeón NXT, tuvo una lucha brutal ante Ridge Holland. Sin embargo, el combate, que no era titular, terminó sin resultado. Todo a causa de que Dragunov recibió un brutal DDT de parte de Holland, y este cayó de lleno de cabeza contra la lucha.

Esto lo dejó paralizado, casi que de la misma forma que ocurrió cuando Holland lesionó a Big E con un supléx en marzo de 2022. WWE publicó en su cuenta de X el video del momento en que los paramédicos de WWE sacaron en camilla a Dragunov, y el post tuvo más de 6 mil «Me gusta».

Lo que generó una fuerte reacción de Dijak, en donde atacó a los aficionados:

Wow, 6000 likes for a dude getting stretchered out of the arena, you are all awful and horrible people. As is tradition.

— DIJAK (@DijakWWE) December 20, 2023