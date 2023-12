Cartel provisional de NXT New Year’s Evil 2024

Con la entrega que nos ocupa, ya serán cuatro años del diablo en NXT, tras recuperar tal denominación usada por WCW allá por 1999. Aunque desde 2022, se viene presentando como episodio especial de la marca dorada de WWE.

El 2024 se aproxima, y en breve tendremos nueva edición de New Year’s Evil, cuyo cartel se inauguró ayer oficialmente.

Por una parte, quedaron confirmados los dos duelos principales por los máximos cetros de NXT: Ilja Dragunov defenderá ante Trick Williams (ganador del Iron Survivor Challenge varonil en Deadline) y Lyra Valkyria hará lo propio frente a Blair Davenport (ganadora del Iron Survivor Challenge femenil en Deadline).

Y además, un mano a mano entre Tiffany Stratton y Fallon Henley. Sin campeonatos de por medio, pero con algo sobre la mesa: si Henley pierde, deberá ejercer de «sirvienta» de Stratton.

Como buen episodio televisivo, NXT no abandonará el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU) para celebrar New Year’s Evil el próximo martes 2 de enero. Así luce su cartel a día de hoy.

"When I win, you will become my servant"@tiffstrattonwwe just threw out a huge challenge for @FallonHenleyWWE at #NewYearsEvil 😳#WWENXT pic.twitter.com/Isw7wbjc3j