Durante el SmackDown de esta semana, Madcap Moss perdió en un mano a mano ante Killer Kross. Pero de lo ocurrido alrededor del combate el resultado no fue lo más interesante. Por un lado, Emma estuvo animando a su novio entre bastidores antes de que saliera para verse las caras con su oponente. Y después de que este lo continuara atacando cuando el réferi determinó que la lucha había terminado, la luchadora recientemente regresada a WWE apareció en el escenario para preocuparse por la salud de él mientras Kross se iba con Scarlett.

► Dutch Mantell critica el Kross vs. Moss

Por ahora se desconoce si las cuatro Superestrellas van a comenzar una rivalidad, que sería también de parejas en la vida real, pero lo veremos la próxima semana. Aunque Dutch Mantell ya va avisando de que no le convence. El mánager luchístico estuvo hablando de ello recientemente en Smack Talk de Sportskeeda Wrestling. Y no le gustó ni lo que pasó en el programa ni cree que esa historia puede ser beneficiosa para ninguno de los luchadores. Además, afirma que le gusta más Scarlett que Karrion Kross.

«No me gustó. No siento nada cuando veo a estos dos. Para mí, no hay química, y Emma entrando allí, sí, podría llevar a otra cosa, pero la vimos antes con Madcap; ella lo estaba animando, y verla al final fue un buen complemento para eso, pero no creo que ayude a Kross en absoluto.

«No creo que ayude a ninguno de ellos. Fue solo un combate. No todo va a sorprender a todos. Entonces, tendríamos que esperar y ver qué hacen con Kross. Oye, no soy un gran admirador de Kross. Soy mucho más fan de Scarlett que de Kross«.

¿Qué os parecen las palabras de Dutch Mantell?