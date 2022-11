► Randy Orton rinde tributo a Umaga

Umaga falleció el 4 de diciembre de 2009 debido a una hemorragia cerebral cuando tenía 36 años. El samoano se fue demasiado pronto pero aún sobrevive en la mente de las personas que lo conocieron y de quienes disfrutaron de su carrera como Superestrella de WWE. No trabajaba en la compañía en aquel momento pero sus grandes momentos en la misma nunca serán olvidados; por ejemplo, fue dos veces Campeón Intercontinental. Y de cuando en cuando en Súper Luchas nos acordamos de él.

Hoy lo hacemos nuevamente debido al tributo que Randy Orton le rindió a su antiguo compañero de vestidor en redes sociales. Ello respondiendo a la publicación de un fanático revelando que encontró una foto que se tomó con ambos y que pensaba que había perdido para siempre.

I’m very happy you posted this pic. I’ll save it. Anniversary is coming up where we lost the Samoan Bulldozer. I wish I was one of those dudes that took photos of everything. RIP to the OG head of the table, Matty Anoa’i too. So many memories. Too many brothers lost 😓 https://t.co/4ChaTl4l3M

— Randy Orton (@RandyOrton) November 18, 2022