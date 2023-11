Dustin Rhodes: «MJF ha creado su propia marca»

MJF se ha convertido en el Campeón Mundial AEW más longevo de la historia. Lo hizo después de vencer a Jay White para retener el título en la lucha estelar de Full Gear. Después de muchas semanas de rivalidad con el que fuera Campeón Mundial de Peso Completo IWGP en NJPW, de que este le robara el cinturón, de todos los ataques sufridos por la Bang Bang Gang, de incluso haber tenido que batallar lesionado de la pierna, Maxwell Jacob Friedman demostró una vez más por que es Better Than You.

► La marca MJF

Y no solo mejor que los demás sino que él mismo, pues el joven luchador no ha dejado de evolucionar cada día que ha pasado en la empresa All Elite, o en su carrera –hace unas horas nos acordábamos de sus tiempos en MLW– para convertirse en uno de los más grandes del mundo. De ahí que se venga hablando del fin de su contrato en 2024 durante años. Si no renueva con AEW de manera inmediata, tendrá ofertas de todo el mundo porque no va a haber nadie que no lo quiera contratar.

Antes, vamos ahora con los recientes elogios que le dedica Dustin Rhodes en Sports Guys Talking Wrestling. El veterano de la cuerdas lo ha estado viendo de primera mano como su compañero, descubriendo con el tiempo que «nobody on the level of The Devil».

«MJF, desde el primer día, lo vi llegar y se podía notar que era muy apasionado por el negocio, hambriento. Él ha creado, se le ha dado una oportunidad, pero ha creado su propia marca y magia. Es realmente algo impresionante. MJF es un increíble hablador, puede atraerte al edificio porque es bueno en eso, pero también es un talento impresionante, y por eso es el Campeón Mundial. Se ha esforzado al máximo y ha hecho todo lo que se suponía que debía hacer, y ha jugado este juego a la perfección y lo conoce mejor que nadie en el vestuario, y por eso es el campeón«.