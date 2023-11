Los buenos luchadores no siempre son buenas personas. Tampoco los malos… En realidad, una cosa nada tiene que ver con la otra. Además, los fanáticos rara vez tienen la oportunidad de conocer a los profesionales de la lucha libre como para saber si lo son o no. Y aunque no lo fueran, lo importante es lo que hacen en el cuadrilátero. Por eso tampoco preocupa si sí lo son. Pero dejemos de dar vueltas y vayamos con la opinión que MJF tiene de Hulk Hogan.

► MJF habla de Hulk Hogan

Mientras hablaba recientemente con el Dr. Beau Hightower, le preguntaron al Campeón Mundial AEW acerca de por qué cree que The Hulkster recibe tanto odio de la comunidad del pro wrestling.

«Porque es un mentiroso y un racista. Eso no cambia el hecho de que fue un gran atractivo y la industria de la lucha libre profesional nunca será la misma debido a él, para mejor, pero hay muchos luchadores profesionales que hicieron grandes negocios, no significa que sean buenas personas.

«Chris Benoit es un gran luchador profesional, no significa que sea una buena persona. Por alguna razón, los aficionados a la lucha libre luchan un poco con eso. No pueden separar los dos, por eso creo que la gente me quiere. Soy una persona horrible sin duda, y soy honesto al respecto. Al menos soy honesto al respecto.»

Qué tan interesante sería que Hulk Hogan contestara a MJF…

► Cartel de Full Gear 2023

Zero Hour: CAMPEONATO MUNDIAL ROH : Eddie Kingston (c) vs. Jay Lethal

: MJF y Samoa Joe (c) vs. The Gunns Zero Hour: Claudio Castagnoli vs. Buddy Matthews