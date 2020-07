Dos grandes duelos anunciados para el próximo episodio de NXT

Esta vez, NXT no recuperó una denominación del pasado para hacer frente a AEW en las "Wednesday Night Wars". Parece que por ahora con el cupo agotado de marcas, el territorio comandado por Triple H presentó un buen puñado de combates que fueron algo más que una mera resaca de la vibrante segunda noche de The Great American Bash.

Visión a largo plazo es la mejor fórmula para al menos asegurarse la fidelidad de los espectadores ya conquistados, y en este sentido, NXT marca la diferencia respecto a Raw y SmackDown; si bien los índices de audiencia de los dos shows estrella de WWE resultan inalcanzables a día de hoy para la marca dorada.

De momento, hay programados para el miércoles dos encuentros cuyo bagaje narrativo viene cocinándose.

"The Herald of Doomsday" ya apareció observando muy de cerca junto a Scarlett la victoria de Keith Lee ante Adam Cole, avisando de que el "Limitless" era su nuevo objetivo.

Y a fin de conseguir la atención de este, Kross atacó ayer a Dijakovic entre bastidores. Pero por supuesto, el amigo de Lee sabe defenderse por sí solo, e intentará cobrarse venganza.

Mientras, la exposición de Robert Stone continúa (entre rumores de que supone una parodia de Tony Khan), y tras ser zarandeado de mala manera por Killian Dain en The Great American Bash, ahora quiere hacer las paces a su manera con el ex-SAnitY. ¿De qué forma? Pues con un combate contra Dexter Lumis.

.@RobertStoneWWE wants to make it up to @KillianDain? Making a match between The #BeastOfBelfast and @DexterLumis would be a good start. #WWENXT @WWE_Aliyah pic.twitter.com/ED5Y0wxAIK

— WWE (@WWE) July 16, 2020