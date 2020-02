Gran mano a mano confirmado y otro a la vista para AEW Revolution

De primeras, el título del PPV luce un tanto pretencioso —Cody Rhodes ya lo admitió bajo una entrevista el pasado año cuando descubrimos que fue uno de los nombres propuestos para AEW Dynamite—, y veremos si de verdad AEW Revolution hace honor a su intrínseco leitmotiv. ¿Supondrá algo nunca visto antes en la cronología de los Élite? Tal vez no sea para tanto, pues dicha revolución ya se dio con el propio nacimiento de la compañía, pero de momento, ya apunta a presentar un cartel de similar enjundia que el de All Out o Full Gear.

Y a apenas dos semanas del sexto PPV de All Elite Wrestling, el episodio de la pasada noche de AEW Dynamite nos dejó la concreción de un nuevo mano a mano.

Dustin Rhodes y Jake Hager llevan en disputa desde el arranque de las emisiones televisivas, cuando el también peleador de MMA lesionó el brazo izquierdo de «The Natural» al golpearlo con la puerta de un coche, durante el episodio de Dynamite del 30 de octubre, en plena rivalidad Chris Jericho-Cody camino a Full Gear.

Ángulo que hizo pensar que ambos se verían las caras en dicho PPV, pero finalmente parece que AEW ha querido alargar las hostilidades, como reportó Dave Meltzer, pese a que ahora no encajen demasiado dentro de la narrativa vigente, pues The Inner Circle se encuentra lidiando con Jon Moxley. Por tanto, estaremos ante el debut competitivo, esta vez sí, de Hager, después de que Rhodes lo tildara ayer de «pu** de Jericho».

► Historias cruzadas en AEW Revolution

Además, y un servidor ya lo adelantó aquí en SÚPER LUCHAS, todo indica que Darby Allin no olvida la afrenta cometida por Sammy Guevara bajo el Dynamite del 29 de enero: mancillar el monopatín del «Relentless» y además usarlo como arma en su contra. Si el miércoles de la semana pasada una viñeta dio cuenta de sus intenciones, ayer Allin lanzó reto oficial a Guevara.

A falta de confirmarse este último encuentro, el menú de AEW Revolution queda de la siguiente manera.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

Chris Jericho (c) vs. Jon Moxley

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW

Kenny Omega y «Hangman» Page vs. ganadores de la batalla campal de duplas que se celebrará en el episodio de AEW Dynamite del 19 de febrero

Cody Rhodes vs. MJF

Dustin Rhodes vs. Jake Hager

AEW Revolution se celebrará el 29 de febrero desde el Wintrust Arena de Chicago, Illinois, y podrán seguir su desarrollo a través de nuestra cobertura en SÚPER LUCHAS.