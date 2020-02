Más sobre la llegada de Jeff Cobb a AEW: detalles de su acuerdo

AEW y NXT volvieron a no guardarse nada la pasada noche, en un nuevo capítulo de las «Wednesday Night Wars» que si para alguien resultó beneficioso, como siempre, fue para el aficionado que quiera mostrarse abierto a todo. Aunque un nombre mostrado sobre las pantallas de los Élite se ha robado los titulares en las últimas horas: Jeff Cobb. El hawaiano sirvió de as en la manga de The Inner Circle, pues luego de que Jon Moxley derrotara a Santana, Chris Jericho anunció que la próxima semana, «Mox» se enfrentará a este tanque, justo en el último episodio de Dynamite antes de AEW Revolution. Y Cobb ya dio muestra de su rudeza para oprobio del otrora Dean Ambrose.

► ¿Ha firmado Jeff Cobb con AEW?

Una sorpresiva incorporación a AEW, considerando que Cobb es un habitual de ROH y NJPW y no había reportes que previeran su llegada a la empresa de Tony Khan. Y es que, técnicamente, pese a su implicación ayer, Cobb no se ha atado a All Elite Wrestling.

Mike Johnson de PWInsider trae el reporte.

Ya que Cobb sigue trabajando tanto para Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling, su aparición no es una señal de que AEW ha forjado una relación de trabajo con estas promociones. Cobb es actualmente un agente libre, cuando su contrato de ROH expiró a finales de 2019 y declinó firmar un nuevo acuerdo. Fue programado directamente por AEW ya que es libre de luchar en cualquier lado, así que su debut esta noche [por ayer] no debe considerarse otra cosa que eso, un debut. En base a la promo de Jericho, Cobb está programado para la próxima semana de Dynamite en Atlanta contra Moxley. Al momento de escribir esto, Cobb no ha firmado con AEW […]

De hecho, Jeff Cobb tiene en agenda junto a Dan Maff una futura oportunidad titular ante Jay Lethal y Jonathan Gresham, actuales Campeones Mundiales de Parejas ROH. Obviando las numerosas citas en su calendario de aquí a la WrestleMania Weekend, con un choque de parejas contra KENTA y Taiji Ishimori en Supercard of Honor XIV. Su más inmediato combate se producirá dentro del evento Kings Monster And Bastards, de la promoción OTT, este sábado 15.