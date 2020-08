Drew McIntyre quiere vencer a John Cena y Randy Orton

Se enfrentarán este próximo domingo en el PPV SummerSlam 2020. Han tenido una rivalidad bastante intensa, en la que incluso Drew McIntyre utilizó fuertes palabras hacia Randy Orton luego de que este pateara a Ric Flair en el Raw de la semana pasada. Pero el irlandés sabe que si quiere retener su preciado Campeonato WWE, deberá sacar todo su potencial, pues su rival es uno de los mejores del mundo.

► Drew McIntyre quiere llegar a la gloria real en WWE

Así confirmó que piensa él en una reciente entrevista para The Sun:

"Si pudiera pasar al nivel superior en el que está Randy Orton... así como me sentí de bien la semana pasada. Y, de nuevo, un montón de eso está basado en la verdad, así que estoy haciendo algo bien. Y tiendo a no solamente querer ser uno de los mejores de la empresa, sino también uno de los mejores de todos los tiempos. Quiero ser el mejor de la empresa y el mejor de todos los tiempos.

"Me puse metas muy altas, y considero a Randy Orton como uno de los mejores de todos los tiempos, y también sin duda uno de los mejores en la empresa, sino que el mejor, así que quiero subir hasta su nivel. Y luego quiero dar un paso por encima de su nivel.

"Realmente estamos haciendo cosas geniales, y había tanta verdad involucrada en nuestra rivalidad, y creo que las mejores historias son las que se basan en la verdad, y ahora mismo Randy realmente ha sido intensificado. Cuando tú sabes que Randy no se esfuerza, sabes que ese Randy no es el mejor en el mundo. Lo mismo cuando Randy quiere hacer negocios solo para sí mismo. Aún así, a muchos les parecerá que incluso cuando no lo intenta, este tipo es increíble. Pero, ahora mismo, está en llamas, lo está dando todo y el hecho de que ahora voy a enfrentarme a él significa que me pondré a prueba".

Con respecto a John Cena, a quien nunca ha enfrentado en mano a mano, declaró en forma de reto:

"Yo le diría: 'Eres a quien quiero vencer'. Quiero ese nombre en mi lista. Sería una lucha fantástica".

