Randy Orton atacó a Ric Flair en Raw rumbo a SummerSlam

En la más reciente edición de WWE Raw, vimos cómo se hizo realidad lo que Dave Meltzer había advertido el día de ayer y lo que ya les habíamos reportado aquí en SÚPER LUCHAS. Ric Flair fue sacado de la televisión por orden de Vince McMahon. No lo necesita más en la historia de Randy Orton y Drew McIntyre de cara a SummerSlam 2020.

Así recapitulamos el ataque de Orton a Flair en nuestra cobertura:

Suena la campana y ambos forcejean. Eventualmente, Orton es enviado afuera del ring y Owens va tras él. Sin embargo, Orton lo sorprende y buscaba castigarlo contra la mesa de transmisión, pero la víbora es quien resultó castigado contra la misma mesa.

Owens domina, pero se confía demasiado al burlarse de Ric Flair. No obstante, recupera el dominio y buscaba el Stunner, pero Orton lo bloquea. Orton buscaba el RKO, pero no lo consigue y recibe una patada.

Cannonball de Owens sobre Orton y este se sale del ring. Owens va tras él y conecta un segundo cannonball.

Al volver del corte comercial, Owens domina a Orton.

Eventualmente, KO envía a Orton contra el esquinero, donde le aplica varios machetazos, pero la víbora se sale del ring. Afuera, Owens es azotado contra las escaleras metálicas y parece que tiene el hombro lastimado. Luego, Orton lo remata contra el plexiglas.

Orton azota nuevamente a Owens contra las escaleras metálicas. Eventualmente regresa al ring, y Orton es quien castiga la pierna de KO. Tras varios golpes, Orton consigue una cuenta de dos al aplicar un rodillazo.

Tras un breve intercambio, Owens saca un lazo de la nada y derriba a Orton. Luego, aplica un Senton, pero no cubre. Sin embargo, buscaba el Pop up Powerbomb, pero Orton se sale del ring. KO va en su búsqueda, pero Orton lo envía contra la mesa de transmisión.

One sickening thud may have just turned the tide.#WWERaw #KOvsOrton @RandyOrton pic.twitter.com/qixRyFRjID