SPOILER: Leyenda de WWE no aparecerá más en Raw

Aunque Ric Flair insistió en WWE para que se le dejara ser el mánager de Randy Orton de cara a SummerSlam 2020, la compañía dijo no.

Como lo habíamos comentado anteriormente aquí en SÚPER LUCHAS, el legendario Ric Flair estaba muy emocionado porque WWE lo había llamado para estar cerca de Randy Orton, su buen amigo, y para estar nuevamente en el panorama luchístico, algo que él ama. Y hasta se aventuró a pedirle a Vince McMahon que le dejara ser el mánager de La víbora, por lo menos hasta SummerSlam 2020, en donde hay muchas posibilidades de que Orton salga con el Campeonato WWE. ¿Será acaso SummerSlam una fatídica noche para Drew McIntyre?

► Al final, Ric Flair no pudo convencer a WWE de ser mánager de Randy Orton

Así lo reportó el periodista Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio:

"Hay un ángulo con Ric Flair que ya fue grabado y que está programado para el show de mañana lunes (hoy). Y, a menos que Vince McMahon tome una decisión de última hora y haga cambio en los planes, parece ser que Flair será sacado de la televisión en la noche del lunes. Ya está grabado el ángulo, y en el mismo aparece Ric Flair, así que a menos que lo cambien y graben otro ángulo, la última palabra dice que Ric Flair definitivamente estuvo en esas grabaciones y saldrá de la televisión".

De acuerdo a Paul Davis de Wrestling News, el motivo por el cual Flair no será utilizado en la rivalidad de Orton y McIntyre de cara a SummerSlam, es que creen que lo mejor es centrarse únicamente en Orton y en McIntyre, para no eclipsarlos y darles todo el foco a ellos, así que no hay necesidad de usar a Flair.

También reportó este sitio web que el retiro de Flair de la rivalidad iba a darse semanas atrás, cuando Randy Orton enfrentó a The Big Show, pero debido a que Flair tuvo que ser sacado de la televisión e ir a cuarentena como medida preventiva luego de que su esposa Wendy Barlow diera positivo al covid-19, pues los planes originales se retrasaron un poco. Pero este tiempo no hizo cambiar de opinión al señor McMahon y todo indica que Flair terminará su más reciente etapa con WWE esta noche.

► Qué se espera para la edición de WWE Raw de hoy 10 de agosto de 2020

Kevin Owens vs. Randy Orton (con Ric Flair) .

. Asuka vs Bayley (Si gana Asuka, obtiene una oportunidad titular por el Campeonato Femenil Raw de Sasha Banks en SummerSlam).

Campal de las tres marcas para elegir a la retadora de Bayley en SummerSlam.

Más de Raw Underground, el show de Shane McMahon.

_____________________________________

Esta noche, acompáñanos en la cobertura en vivo de Monday Night Raw, que presentará dos grandes luchas: En una, Kevin Owens intentará cortar de tajo la racha de Randy Orton. En la otra, Asuka enfrentará a Bayley buscando una revancha ante Sasha Banks. Además, una nueva entrega de Raw Underground.

Y el domingo 23 de agosto tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.