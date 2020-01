Muy pocos tenían la esperanza de que Drew McIntyre volviera a ser alguien en WWE. Pero, de repente, el escocés decidió dejar atrás su lado malo y el público le ha brindado su apoyo para tener un nuevo aire.

Esto llegó de la mano de una decisión del Director Ejecutivo de Raw, Paul Heyman, de darle para arriba al escocés. Y parece ser que Vince McMahon está de acuerdo con ello.

► Drew McIntyre ganará Royal Rumble 2020

En una entrevista con Corey Graves en el Podcast After The Bell, el luchador dejó claro que busca capitalizar su buen momento ganando el Royal Rumble 2020:

«Como he venido diciendo semana a semana durante los últimos meses. Planeo ganar el Royal Rumble. ¿Saben? Todavía no he tenido mi oportunidad por un Campeonato Mundial. Veamos, ¿cuándo me firmaron? Cuando tenía 21 años. Ahora tengo 34 años. Así que han pasado unos 13 años… Creo que ya me corresponde un título mundial«.

Por otra parte, McIntyre le reveló a Graves que la cuenta de 3 segundos que ha empezado a hacer antes de aplicar su Claymore Kick nació del repentino giro que decidieron hacerle al bando de los técnicos y que la idea salió de su cabeza.

McIntyre también aseguró que si la multitud empezó a corear «3… 2… 1…» con él, fue algo totalmente orgánico y que WWE no tuvo ninguna injerencia alguna.

«Empecé a hacer ese conteo tratando de involucrar a los fanáticos y rápidamente noté que la gente en los House Shows me estaba siguiendo, así que fue allí cuando hice la petición a WWE de llevar ese momento a la televisión«.

Finalmente, McIntyre le reconoció a Graves que está feliz de poder ser él mismo ahora como técnico y no tener que «estar súper serio el 100 por ciento del tiempo»:

«Le advertí a los oficiales de la WWE que en el pasado los fans han tenido problemas para relacionarme conmigo, un hombre escocés peludo de 1,95 centímetros, así que teníamos que intentar algo para que me apoyaran.

«Antes había tenido una buena interacción con la multitud, bastante exitosa, pero fuera de la compañía, en lugares como EVOLVE, Impact Wrestling e ICW, así que quería volver a darle una oportunidad a Raw para ver si la gente me apoyaba».