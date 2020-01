Por lo visto en las últimas semanas en televisión, Drew McIntyre está empezando a mostrar su cara más amable. Aquella que mostró durante sus tiempos en NXT, durante los cuales consiguió coronarse Campeón NXT. Pero de otra forma, pues anteriormente no se dirigía tanto al público como lo hizo el lunes pasado, cuando los animó a que lo alentaran mientras daba una paliza a No Way José. Y la fanaticada lo hizo, lo que nos adelanta que al escocés no le va a costar mucho tenerlos de su lado a partir de ahora.

► Triple H habla de Drew McIntyre

Y parece que todo esto es parte de su camino hacia el estrellato, hacia convertirse en el favorito número uno de Raw, hacia enfrentar a Brock Lesnar por el Campeonato Universal. De ello ha opinado recientemente Triple H durante una entrevista con Gary Cassidy.

«Creo que es una posibilidad. Drew ha tenido una carrera increíble. Comenzó muy joven a luchar y todavía es joven ahora, pero cada día que pasa es un mejor artista. Le dije que el cielo es el límite para él. Se fue por un tiempo, tuvo que irse y darse cuenta de lo que quería, alejarse y regresar aún mejor. Trabaja increíblemente duro y se esfuerza tanto como podría hacerlo. Quiere ser el mejor de mundo y cuando tienes ese tipo de actitud, cuando tu ética de trabajo es tan fuerte, no puedo decir otra cosa que por supuesto que es una posibilidad«.

No todo el mundo está de acuerdo, pero muchos opinan que 2020 debe ser el año en que McIntyre de ese salto de calidad, en que McIntyre suba todos los escalones hacia la cima de WWE. Eso pasa por convertirse en Campeón Universal. Por eso hay quienes piensan que triunfará en la campal de Royal Rumble para desafiar a Brock Lesnar en WrestleMania 36.