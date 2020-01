AJ Styles debutó en NJPW como miembro del Bullet Club en 2014 atacando al entonces Campeón Mundial de Peso Completo IWGP Kazuchika Okada, y posicionándose como su siguiente retador. Pero no fue hasta finales de 2015 cuando realmente se lo reconoció como el líder de la facción, ya que previamente Karl Anderson ejercía dicho rol.

El ex Campeón WWE formó parte del Bullet Club hasta el 2016 cuando fue expulsado y atacado por sus hasta entonces amigos, Kenny Omega y The Young Bucks. Omega tomó el liderato luego de la salida de Styles, y este firmó con WWE, debutando en el Royal Rumble de ese año.

► AJ Styles reafirma que no fue el líder del Bullet Club

Aunque AJ Styles llegó a ser Campeón Mundial de Peso Completo IWGP, siempre se mantuvo en decir que no había un líder y que el grupo no seguía a nadie en concreto.

En declaraciones recientes hechas a Busted Open Radio, AJ Styles reflexionó sobre lo vivido en la década pasada cuando apareció Bullet Club. El anfitrión David LeGreca insistió en que Styles era el líder del grupo ya que siempre estaba al frente y en el centro. Pero «El fenomenal» no cree que ese fuera el caso.

«Me percibiste como el líder porque tenía el micrófono en la mano y el campeonato alrededor de mi cintura. Creo que la razón por la que ese grupo nuestro fue tan divertido era porque no había nadie ejerciendo como nuestro líder. Siempre dije que somos el Bullet Club y no seguimos a nadie. Ellos nos siguen. Nunca quise ser el líder. Quería que fuera un grupo y, por lo tanto, nadie era el líder. Nunca me llamé líder del Bullet Club. Mucha gente pone en Wikipedia que yo era el líder, así que solo me toca decirlo muchas veces.»