Para muchos, Drew McIntyre es un futuro Campeón Universal. Pero nos preguntamos de qué forma podría entrar en rivalidad con Brock Lesnar ahora mismo teniendo en cuenta que sería rudo contra rudo, lo cual WWE no suele hacer. ¿De qué lado estaría la fanaticada? Tampoco es que fuera demasiado complicado cambiar a uno de los dos. Dándole unas vueltas, podría darse que el escocés apareciera para atacar a «La Bestia Encarnada» mientras esté está dando una paliza a otro luchador, a quien salvaría al tiempo que se sitúa como retador al título.

► Drew McIntyre vs Brock Lesnar

Pero nada de lo que está ocurriendo en este momento en la programación de la empresa nos hace pensar que eso va a ocurrir. O quizá sí. A Wade Keller sí. El reportero comentó esto en PWTorch cuando un fan le preguntó acerca del nacimiento de un McIntyre técnico:

«Creo que Drew McIntyre está preparando un cambio de bando en la forma con que está interactuando con la multitud, aunque sigue trabajando como rudo en los combates. Pienso que está haciendo algunas pruebas. O quizá Paul Heyman le puede haber dicho que se suelte un poco más. Porque Drew es bastante rígido. Puede que Heyman le dijera: ‘Queremos que muestres un poco más de ti’. «Ese podría ser el primer paso de Heyman para que los fans empiecen a animar a Drew y de esa forma que Vince se de cuenta de que lo están animando y lo impulse a se que se enfrente a Brock Lesnar«.

Lo malo de todo esto es que es pura especulación de Keller. No quiere decir que no esté en lo cierto, pero no se basa en ningún informe de ninguna fuente, solo en lo que está viendo en televisión y en sus conjeturas acerca de lo que puede estar pasando entre bastidores. Ojalá tenga razón, pensarán muchos. No estaría mal que McIntyre recuperara su cara más amable, la que mostró cuando se encontraba en NXT.

Por otro lado, sin aclarar si como técnico o como rudo, el escocés comentó en Break It Down, de WWE Network, lo siguiente: