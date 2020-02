Drew McIntyre ya es de nuevo "el Elegido" por Vince McMahon

Hace una semana se cumplió una década del estreno de «Broken Dreams» como tema de entrada de Drew McIntyre, dentro de su primera etapa en WWE, cuando recibió el sobrenombre de «The Chosen One». Canción que, recientemente, el propio luchador reconocía que simboliza su paso por McMahonlandia, a la vez que confesaba su deseo de volver a escucharla como acompañamiento durante su entrada en WrestleMania 36 este próximo 5 de abril, donde McIntyre disputará el combate más importante de su vida frente a Brock Lesnar.

► Drew McIntyre ante la historia

Y en SÚPER LUCHAS nos preguntamos si «The Scottish Psycopath» realmente cumplirá con las expectativas depositadas y derrotará a «The Beast» para de una vez por todas consumar un cambio de ciclo necesario, cuando existe la posibilidad de que, a cambio, algún infortunio lo convierta en un nuevo Lex Luger o Shinsuke Nakamura. O, del mismo modo, analizamos las posibilidades de que McIntyre desbanque a Roman Reigns como cara de WWE.

Todo, cuando ahora Paul Davis de WrestlingNews.Co publica un interesante reporte acerca de la relación entre McIntyre y Vince McMahon.

La fuente dijo lo siguiente de McIntyre: ‘A Vince le gusta todo de él, y cree que representa bien a la compañía cuando aparece en los medios. Tiene una buena imagen y habla bien, y eso es lo que busca Vince. Drew ya ha establecido una relación con Vince similar a la que mantienen los tipos más importantes […] En las próximas semanas, WWE contará la historia de la primera etapa de McIntyre y su salida en 2014 y cómo ha madurado hasta convertirse en lo que es hoy.

Dentro de la misma publicación, Davis revela también que habría planes ya para que el primer rival importante de McIntyre tras WrestleMania 36 sea Seth Rollins, con una lucha prevista para el verano (es de suponer que SummerSlam). No obstante, ya saben que considerando la volubilidad del «Chairman», nada que esté escrito en piedra.

Pero de momento, en su camino hacia «The Showcase of the Inmortals», Drew McIntyre deberá enfrentar a Randy Orton en el episodio de Monday Night Raw previsto para el 2 de marzo, desde el Barclays Center de New Yok.