Drew McIntyre: "Mis fans se amotinarán si no venzo a Brock Lesnar"

En la lucha libre pueden ser engañosas ciertas reacciones del público si las tomamos como medida de la popularidad de un luchador. Drew McIntyre fue el encargado de eliminar a Brock Lesnar durante el Royal Rumble varonil, y el Minute Maid Park estalló en júbilo ante el hecho de que por fin «The Beast», dominador absoluto hasta entonces de la batalla, quedaba fuera de la pugna.

Sin embargo, ¿tal respuesta supuso un reflejo de la fama de McIntyre dentro de WWE? A todas luces, hay que dar una respuesta negativa, pues si bien en Monday Night Raw reconocieron el merecimiento de «The Scottish Psycopath», después de una primera etapa en la compañía fallida, vuelvo al punto inicial: McIntyre simplemente ejerció de verdugo de Lesnar en Royal Rumble 2020, pese a que en su bella tierra natal luzca cual William Wallace, más ahora que sabemos que enfrentará a Lesnar por el Campeonato WWE en WrestleMania 36.

Durante su aparición hoy en WWE The Bump, McIntyre recordó que Tampa, ciudad donde tendrá lugar WrestleMania 36, también es su casa, y teniendo en cuenta a los compatriotas que acudirán al Raymond James Stadium, una derrota ante Lesnar podría traer consecuencias imprevisibles.

Como dije en Twitter, la única vez que he visto a la gente de un pub reaccionar así es con una final de fútbol. Y no un partido normal, sino una final de copa en el último minuto cuando alguien mete un gol y gana el partido. Es la única vez que he visto a gente reaccionar así.

Verlos reaccionar así a mi victoria del Rumble fue increíble. Siempre recuerdo a los fans diciendo que quieren ver ganar a una Superestrella en particular, o se amotinan. Y va a haber mucha gente que venga desde Reino Unido, y cuando digan ‘si Drew no gana nos amotinamos’, no lo dirán por decir, sólo porque suena guay. De verdad se amotinarán si no venzo a Brock Lesnar. Estoy entrenando muy duro de aquí a WrestleMania para Brock Lesnar.