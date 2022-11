Dragon Lee se coronó King Of Indies 2022

Si hablamos de un torneo representativo de la escena alternativa del milenio actual debemos hablar del King Of Indies. Cinco años antes de que Pro Wrestling Guerrilla estrenara su Battle of Los Angeles, ya tuvo lugar la primera edición de la justa que nos ocupa, producida originalmente por la promotora All Pro Wrestling.

Gracias a este idea de Roland Alexander (añorado fundador de All Pro Wrestling), varios nombres que hoy gozan de gran caché dentro de la industria vieron impulsadas sus carreras sobre territorio estadounidense. Y no sólo locales, también foráneos. Caso de Dragon Lee, ganador de las entregas de 2018 (derrotando a Flip Gordon en la final) y 2019 (haciendo lo propio con Jake Atlas); único talento que ha repetido consecución.

Un «Ingobernable» que este pasado sábado conquistó por tercera vez el King Of Indies, y que se consagra así gran dominador del certamen. Dragon Lee batió en el último combate a Dralístico y SB KENTo para ganar, o más bien conservar, su estatus de «Rey de las Indies».

► La tríada del dragón

Como noticia más relevante de la velada, aparte de la victoria de Dragon Lee, el anuncio de que próximamente West Coast Pro Wrestling y Pro Wrestling Revolution celebrarán una versión femenil del King Of Indies: Queen Of Indies.

He aquí los resultados completos del show del sábado, al amparo del United Irish Cultural Center de San Francisco (California).