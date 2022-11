Hoy se coronará nuevo «King of Indies»

En una jornada donde AEW Full Gear 2022 acaparará la mayoría de miradas de la comunidad luchística, por supuesto la escena independiente tendrá mucho que decir.

Se trata de un sábado especial para West Coast Pro Wrestling y Pro Wrestling Revolution, cuando produzcan, a partir de las 7 PM ET, al amparo del United Irish Cultural Center de San Francisco (California), el tradicional torneo King Of Indies, cuya primera edición data del 2000, entonces ganada por un joven Christopher Daniels.

Y la edición de 2022 luce especial para Gabe Ramirez, principal responsable de la supervivencia del torneo junto a Markus Mac y Kevin Gill. Esto cuenta Ramirez en reciente entrevista con Justin Barrasso de Sports Illustrated.

«King of Indies es la idea de Roland Alexander. Se le ocurrió esto en el 2000 e hicimos nuestro primer torneo. Tras el fallecimiento de Alexander, continuamos con el legado en 2015. Este año es particularmente especial. NOAH iba a estar involucrada hace dos décadas, pero decidió no viajar después del 11 de septiembre de 2001. Ahora finalmente tendremos presencia de NOAH en King of Indies ».

La justa ha conseguido aunar ocho nombres muy interesantes para el King of Indies 2022: Dragon Lee, Dralístico, Jacob Fatu, Kevin Blackwwod, La Estrella, SB KENTo, Titus Alexander y Viento. Dos de estos, Fatu y KENTo, otorgan representación a MLW y Dragongate, respectivamente, mientras el resto son agentes libres.

Gabe Ramirez vende así la justa.

Además de los choques eliminatorios del torneo, la función organizada por West Coast Pro y PWR ofrecerá dos encuentros extra. He aquí el cartel completo de la velada.

🚨 VERY CLOSE TO SOLD OUT🚨



KING OF INDIES



Titus vs Dragon Lee

Estrella vs Fatu

Viento vs Dralistico

Blackwood vs Kento

+

Marufuji/Massaro/Tiger/Misterioso

Kratos/Nakajima



NOT MANY TICKETS REMAIN

📅11/19/2022

🎟️https://t.co/tsw2YybrpZ pic.twitter.com/582UmEfAOA