El Fukuoka International Center fue el recinto que albergó la gran función de Dragon Gate que tuvo por nombre «The Final Gate 2019«.

En duelo especial de aniversario, Naomichi Marufuji de NOAH se midió en mano a mano a «Hollywood» Stalker Ichikawa a quien doblegó en poco más de ocho minutos de refriega.

Kaito Ishida defendió con bravura el Campeonato Open the Brave Gate Title, respondiendo al desafío de Jason Lee. Ésta fue la primera defensa titular del joven Ishida.

A través de una triple amenaza, Takashi Yoshida, el mexicano Diamante y H.Y.O de R.E.D., conquistaron el Campeonato Open the Triangle Gate, dominando a los equipos de Strong Machine J, Strong Machine F y Strong Machine G y a Natural Vibes (Kzy, Susumu Yokosuka y Genki Horiguchi). Diamante dio el triunfo a su equipo para que se proclamaran los monarcas 66 en la historia del cetro.

En el turno semifinal, Eita y Big R. Shimizu cayeron en su cuarta defensa ante YAMATO y BxB Hulk, quienes se proclamaron como los nuevos poseedores del Campeonato Unificado de Parejas Open the Twin Gate.

La batalla estelar fue el choque entre Ben-K y Naruki Doi por el Campeonato Open the Dream Gate. Fueron más de 24 minutos de intensas acciones donde Doi dio muestra de su mayor experiencia, sorprendiendo al monarca. De esta manera, Ben-K cayó en su cuarta defensa y Doi comenzó su segundo reinado.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «THE FINAL GATE 2019», 15.12.2019

Fukuoka International Center

Asistencia: 3,289 Espectadores

1. Keisuke Okuda y Yuki Yoshioka vencieron a KAI y Kagetora (9:12) con un Reversal Samson de Yoshioka sobre Kagetora.

2. 10 Man Battle Royal: Kota Minoura derrotó a Punch Tominaga con un German Suplex Hold (7:20). Otros Participantes: Super Shisa, K-ness, Shachihoko BOY, «brother» YASSHI, Yosuke ♡ Santa Maria, Problem Dragon, Oji Shiiba y Jimmy.

3. Special Singles Match: Dragon Dia venció a KAZMA SAKAMOTO (4:06) con un Front Cradle.

4. Dragon Gate 20th Anniversary Special Match Extra Edition: Naomichi Marufuji derrotó a

«Hollywood» Stalker Ichikawa (84:08) con un Tiger King.

5. Masato Yoshino, Masaaki Mochizuki y Dragon Kid vencieron a Ultimo Dragon, Ryo Saito y Yasushi Kanda (14:48) con la Sol Naciente de Yoshino sobre Kanda.

6. Open the Brave Gate Title: Kaito Ishida (c) derrotó a Jason Lee (12:08) con un Tiger Suplex Hold (1st defense) defendiendo el título

7. Open the Triangle Gate Title, 3 Way Match: Takashi Yoshida, Diamante y H.Y.O vencieron a Strong Machine J, Strong Machine F y Strong Machine G (c) y a Kzy, Susumu Yokosuka y Genki Horiguchi (29:41) – conquistando el título. Machine J eliminó a Yokosuka con un Devil Windmill Suplex Hold (13:08). Diamante eliminó a Machine G con la Vuelta Final (16:33).

8. Open the Twin Gate Unified Tag Title: YAMATO y BxB Hulk derrotaron Eita y Big R Shimizu (c) (18:44) con un Almighty Frankensteiner de YAMATO sobre Shimizu – conquistando el título.

9. Open the Dream Gate Title: Naruki Doi venció a Ben-K (c) (24:06) con la Muscular Bomb – conquistando el título.