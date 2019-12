DDT se trasladó a Harajuku para las dos fechas conclusivas de la fase de grupos del torneo «D-Ou Grand Prix 2020«.

La fecha ocho correspondió al cierre del Grupo A, con tres encuentros.

Chihiro Hashimoto se impuso a Yuki Iino, ambos quedaron con seis puntos.

Chris Brookes sorprendió a Konosuke Takeshita y lo derrotó quedando con siete unidades, ubicándose momentáneamente en la cima del sector.

Sin embargo, Tetsuya Endo no dio cuartel y doblegó a Keisuke Ishii, quedando con siete unidades, empatando a Brookes.

Por tal motivo se realizó un encuentro más donde Endo y Brookes se jugaron el paso a la gran final. Éste choque duró poco más de doce minutos, donde Tetsuya Endo impuso sus condiciones.

Los resultados completos son:

DDT «D-OU GRAND PRIX 2020 IN HARAJUKU 2 DAYS», 14.12.2019

Tokyo Belle Epoque Biyosenmon School 2nd Hall

Asistencia: 205 Espectadores

1. 3 Way Tag Match: Toru Owashi y Yuki Ueno vencieron a Masahiro Takanashi, y Antonio Honda y a Akito y Yukio Naya (9:14) con un Blizzard Suplex Hold de Ueno sobre Honda.

2. Yukio Sakaguchi y Makoto Oishi derrotaron a Shunma Katsumata y Keigo Nakamura (8:59) con un European Clutch de Oishi sobre Nakamura.

3. Danshoku Dino vs. Bull James – finalizó sin decisión (7:01).

4. DISASTER BOX vs. DAMNATION!: Daisuke Sasaki, Soma Takao y Mad Paulie vencieron a HARASHIMA, Kazuki Hirata y Naomi Yoshimura (10:46) con una Reverse Gory Special Bomb de Takao sobre Hirata.

5. D-Ou Grand Prix – Grupo A: Chihiro Hashimoto [6] derrotó a Yuki Iino [6] (11:53) con la Albright.

6. D-Ou Grand Prix – Grupo A: Chris Brookes [7] venció a Konosuke Takeshita [6] (19:25) con toque de espaldas.

7. D-Ou Grand Prix – Grupo A: Tetsuya Endo [7] derrotó a Keisuke Ishii [6] (14:21) con un Modified Yurikamome.

8. D-Ou Grand Prix – Grupo A Representative Decision Match: Tetsuya Endo venció a Chris Brookes (12:17) con un Modified Yurikamome.

Al día siguiente, hubo una campal donde se jugo el Campeonato Iron Man Heavy Metal, que cambió de manos varias veces, incluso el trofeo del torneo fue monarca momentáneo. Finalmente fue Saki Akai quien se quedó con el cinturón.

Georgeus Matsuno defendió por primera ocasión el Campeonato O-40 respondiendo al reto de Cherry.

Para la definición del Grupo B, Yukio Sakaguchi pasó sobre Soma Takao sumando cuatro puntos cada uno y quedando fuera de toda posibilidad.

Naomi Yoshimura, quien no había ganado ninguna lucha, venció a Daisuke Sasaki, terminando con sus aspiraciones de calificar.

HARASHIMA y Masato Tanaka batallaron por 30 minutos sin que hubiera un vencedor. Sin embargo, Tanaka quedó con once puntos, imposible de alcanzar como líder del sector.

Como adicional, Kazuki Hirata sorprendió a Saki Akai para arrebatarle el Campeonato Iron Man Heavy Metal, pero poco le duró el gusto ya que Toru Owashi lo castigó con un Horizontal Cradle y se quedó con el cinturón.

Los resultados completos son:

DDT «D-OU GRAND PRIX 2020 IN HARAJUKU 2 DAYS», 15.12.2019

Tokyo Belle Epoque Biyosenmon School 2nd Hall

Asistencia: 201 Espectadores

1. Konosuke Takeshita y Yuki Iino vencieron a Yuki Ueno y Keigo Nakamura (11:30) con la Blue Thunder de Takeshita sobre Nakamura.

2. Iron Man Heavy Metal Title Battle Royal:

– Toru Owashi derrotó a Makoto Oishi (c) con un Small Package – conquistando el título (4:30).

– Saki Akai venció a Toru Owashi (c) con un Small Package – conquistando el título (4:35).

– Tomomitsu Matsunaga derrotó a Saki Akai (c) con un Small Package – conquistando el título (4:39).

– Masahiro Takanashi venció a Tomomitsu Matsunaga (c) con un Small Package – conquistando el título (4:42).

– D-Ou GP Trophy derrotó a Masahiro Takanashi (c) con toque de espaldas – conquistando el título (6:18).

– Hisaya Imabayashi venció a D-Ou GP Trophy (c) con toque de espaldas – conquistando el título (7:21).

– Saki Akai derrotó a Hisaya Imabayashi con toque de espaldas – conquistando el título (9:22).

3. O-40 Title: Gorgeous Matsuno (c) venció a Cherry (6:15) con la Haru Yorukoi defendiendo el título

4. DAMNATION vs. ALL OUT!: Tetsuya Endo y Mad Paulie derrotaron a Akito y Shunma Katsumata (8:08) con la Modified Yurikamome de Endo sobre Katsumata.

5. Chris Brookes y Kazuki Hirata vencieron a Bull James y Antonio Honda (11:07) con la GO! GO! Splash de Hirata sobre Honda.

6. D-Ou Grand Prix – Grupo B: Yukio Sakaguchi [4] derrotó a Soma Takao [4] (8:16) con la Kami no Migi Hiza.

7. D-Ou Grand Prix – Grupo B: Naomi Yoshimura [2] venció a Daisuke Sasaki [8] (16:12) con un Cradle.

8. D-Ou Grand Prix – Grupo B: HARASHIMA [9] vs. Masato Tanaka [11] – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (30:00).

-. Iron Man Heavy Metal Title: Kazuki Hirata derrotó a Saki Akai (c) (16:42 Uhr) con un Schoolboy – conquistando el título.

-. Iron Man Heavy Metal Title: Toru Owashi venció a Kazuki Hirata (c) (16:43) con un Horizontal Cradle – conquistando el título.

D-Ou Grand Prix 2020 Clasificación Final:

Grupo A:

1. Tetsuya Endo [7]*

2. Chris Brookes [7]

3. Keisuke Ishii [6]

-. Konosuke Takeshita [6]

-. Chihiro Hashimoto [6]

-. Yuki Iino [6]

7. Yuki Ueno [4]

Grupo B:

1. Masato Tanaka [11]*

2. HARASHIMA [9]

3. Daisuke Sasaki [8]

4. Bull James [4]

-. Soma Takao [4]

-. Yukio Sakaguchi [4]

7. Naomi Yoshimura [2]

* A la final.