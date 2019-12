La empresa japonesa Dragon Gate se presentó en el Korakuen Hall de Tokio en el arranque de su gira «Fantastic Gate 2019«, en donde hubo nuevas noticias.

En el cierre de las conmemoraciones por los 20 años de la empresa, se anunció un cambio de logotipo, ahora solamente será la cara de un dragón vista de frente, enmarcada por un escudo. Estuvieron en la presentación el presidente Toru Kido, Último Dragón, HAYATO y Ryo Saito. Además, Kido señaló que la empresa cambia de nombre de Dragon Gate Entertainment Co., Ltd. a DRAGON GATE Co., Ltd. a partir del próximo año.

Ya en lo que fue la función, Ben-K se impuso en un cheque individual ante Shun Skywalker, dando a éste último un saldo negativo de seis derrotas y una victoria en encuentros de esta naturaleza.

Masato Yoshino, Naruki Doi y Kaito Ishida contra Big R Shimizu, Takashi Yoshida y HYO fue un combate que finalizó en conteo fuera tras una serie de errores que los llevaron a luchar fuera del cuadrilátero.

Último Dragón superó a Eita en un mano a mano donde el enmascarado se jugaba su permanencia. R.E.D. había representado la única oposición al retorno de Último Dragón quien ya funge como una asesor de gran peso e Dragon Gate.

En una improvisada lucha, dos misteriosos enmascarados,Red Mask y Green Mask se unieron a Eita para vencer en cuatro minutos a la tercia de Ultimo Dragon, Masato Yoshino y Naruki Doi. Al final de la lucha se reveló que Green Mask era Kaito Ishida, compañero de facción de Doi y Yoshino en MaxiMuM y que en ese momento renunció a la agrupación para adherirse a R.E.D. La identidad de Red Mask se dará a conocer el 18 de diciembre.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «Fantastic Gate 2019», 04/12/2019

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,545 Espectadores

1. Yuki Yohioka, Kota Minoura y Ho Ho Lun vencieron a Syachihoko BOY, Yosuke ♡ Santa Maria y Jimmy (4:40) con un German Suplex Hold de Minoura sobre Maria.

2. Don Fujii y Gamma derrotaron a Hiroshi Yamato y Mondai Ryu (4:34) con un Avalanche-Style Chokeslam de Fujii sobre Ryu.

3. Masaaki Mochizuki, Keisuke Okuda y Dragon Dia vencieron a Genki Horiguchi, «brother» YASSHI y Punch Tominaga (7:24) con un Swan-Dive Firebird Splash de Dia sobre Tominaga.

4. 3 Way Tag Match: Diamante y KAZMA SAKAMOTO derrotaron a Dragon Kid y Jason Lee y a Kzy y Susumu Yokosuka (8:40) con la Vuelta Final de Diamante sobre Lee.

5. YAMATO, BxB Hulk, KAI y Kagetora vencieron a Ryo Saito, Yasushi Kanda, Super Shisa y K-ness (6:38) con un Almighty Frankensteiner de YAMATO sobre Saito.

6. Ben-K derrotó a Shun Skywalker (11:54) con la Spear.

7. Masato Yoshino, Naruki Doi y Kaito Ishida vs. Big R Shimizu, Takashi Yoshida y HYO – finalizó en doble conteo fuera (8:01).

8. Ultimo Dragon venció a Eita (17:25) por DQ (Eita le quitó la máscara a Dragón).

9. Eita, Red Mask y Green Mask derrotaron a Ultimo Dragon, Masato Yoshino y Naruki Doi (4:02) cuando Green Mask colocó espaldas planas a Yoshino tras un Weapon Attack.