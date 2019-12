CM Punk tiene contrato con la cadena FOX para aparecer regularmente en WWE Backstage, con la finalidad de mejorar la sintonía del programa, aunque ya se ha demostrado que su aparición no garantiza una mayor audiencia, ya que esta ha fluctuado desde que se transmite regularmente los martes en la noche. No obstante, la presencia del «Straight Edge» logró un buen nivel de audiencia en su primera aparición, cuando el propio Seth Rollins le lanzara públicamente un reto.

PW Insider reportó temprano este lunes que CM Punk no tiene previsto aparecer en la edición de este martes de WWE Backstage. Sin embargo, el «Straight Edge» confirmó en su cuenta de Twitter que su próxima aparición en el programa será el episodio del 21 de enero del 2020.

I’ll be there on the 21st so you can report on the dumb shit I say.

— player/coach (@CMPunk) December 30, 2019