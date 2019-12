Esta noche en el último Monday Night Raw de la década cerrará con broche de oro, pero no por la típica celebración de año nuevo, sino por una nueva boda en el ring, como tantas hemos visto en la historia de WWE. En esta ocasión presenciaremos el enlace nupcial de Lana y Bobby Lashley, el cual ha sido promocionado por la compañía en varias ocasiones.

Si bien CM Punk ahora está trabajando en WWE Backstage, eso no significa que haya olvidado cómo sucedieron las cosas entre él y la compañía de Vince McMahon. Precisamente, el «Straight Edge» contestó a la cuenta oficial de Twitter de WWE en FOX, la cual promocionaba la boda de esta noche entre Bobby Lashley y Lana, haciendo referencia al hecho de que fue despedido por WWE el día de su boda con AJ Lee.

Be a real shame if someone gets fired.

— player/coach (@CMPunk) December 30, 2019