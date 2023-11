Dos revanchas añadidas a AEW Full Gear 2023

Para muchos que no lo conocían por su pasado en la escena independiente y Lucha Underground, Swerve Stricklandestá siendo la «revelación» del año dentro de AEW. Y tal vez su punto de inflexión como «All Elite» le llegó en el evento WrestleDream, donde tuvo uno de los mejores combates de la noche junto a «Hangman» Page.

Si este emparejamiento funcionó a las mil maravillas, ¿por qué no programar una revancha? Además, estaría justificada por el hecho de que Strickland salió victorioso en parte como consecuencia de las interferencias de Prince Nana.

Et voilà, ayer AEW anunció el choque para Full Gear 2023, luego de que en Dynamite, Strickland le costara a Page y The Young Bucks el Campeonato Mundial de Tríos ROH, cayendo ante The Embassy. Pique ya acrecentado durante las últimas semanas, con un Strickland que inclusó irrumpió en la casa de Page.

Mientras, por conservar el Campeonato Internacional AEW, Orange Cassidy volverá a ir contra Jon Moxley. Tras imponerse a Claudio Castagnoli anoche, el «Freshley Squeezed» se vio atacado por «The Swiss Superman» y Moxley, y este, posteriormente, en un segmento entre bastidores, lanzó el reto, confirmado al final de la velada.

Cassidy perdió dicho cetro en All Out 2023 a manos de Moxley, pero como saben, el ex-WWE tuvo breve reinado, con una derrota ante Rey Fénix en Dynamite Grand Slam, donde sufrió una conmoción cerebral. Moxley ya ha visto acción desde entonces, aunque no sobre los rings de AEW, sino sobre los de OTT.

► Cuatro defensas titulares en Full Gear 2023

Se acerca la fecha de celebración de AEW Full Gear 2023, el próximo sábado 18 de noviembre, desde el Kia Forum de Inglewood (California, EEUU), y esta cita presenta ahora el siguiente cartel.

