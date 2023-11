Brendan Schaub:»UFC se equivocó al dejar ir a Francis Ngannou»

Francis Ngannou es bastante bueno en todo esto de la lucha. Tyson Fury descubrió de primera mano lo peligroso que es realmente Ngannou el sábado pasado en Riad, Arabia Saudita.

Es posible que el gran boxeador de peso completo de todos los tiempos haya ganado técnicamente el choque cruzado entre boxeo y MMA por decisión dividida, pero el mundo de los deportes de combate ha coronado a un nuevo rey.

Todo el viaje de Ngannou al ámbito del boxeo se produjo después de una pelea con UFC mientras era campeón. Los fanáticos anticiparon un enfrentamiento de ensueño tan esperado entre él y el ex dos veces campeón de peso semipesado Jon Jones , pero desafortunadamente se perdieron la colisión, lo que llevó a muchos a especular y debatir quién es ahora el mejor. Para UFC, las cosas se han desmoronado enormemente con Jones sufriendo recientemente un desgarro en el músculo pectoral, lo que obligó a cancelar su pelea por el título de UFC 295 contra Stipe Miocic el próximo sábado. Por eso, el ex contendiente de peso pesado de UFC, Brendan Schaub, no puede evitar ver toda la terrible experiencia como un gran fracaso para la promoción.

“UFC se equivocó. Jon está fuera, Stipe está esperando a Jon y esos dos se van a retirar, esa es una pelea legendaria. Chael [Sonnen] también dijo lo mismo: No sé si alguna vez tendremos esa pelea ahora. Podríamos, pero ahora tenemos a Tom Aspinall y Sergei allí. … Pero el mayor peso pesado no está en UFC. El mayor peso pesado del boxeo y las artes marciales mixtas no está en UFC. ¿Quién va a vencer a Francisco?

El probable próximo movimiento de Ngannou tendrá lugar en el ring de boxeo gracias a su éxito contra Fury. La PFL lo esperará felizmente, garantizando una pelea en 2024 en MMA contra un nombre por determinar.

Será interesante ver qué puede ofrecer la PFL en este momento, considerando que su fundador Donn Davis admitió que Jones es el mejor candidato posible y digno en la actualidad en MMA. Sin embargo, mientras “Bones” esté bajo la supervisión de UFC, la pelea no sucederá pronto, pero si así fuera, Schaub ahora está totalmente involucrado en “The Predator”.

«Para aprovechar lo que dijo ‘DC’ ( Daniel Cormier ), y ‘DC’ conoce a los hombres duros, ‘D.C’ dijo que, sin excepción, Francis Ngannou es el hombre más malo del planeta. ¿Quién va a vencerlo, Jon Jones? Tengo constancia de que dije esto: pensé que Jon Jones fumaría a Francis después de verlo hacer lo que hizo contra Ciryl Gane . Al ver Francis vs. Fury, pienso: ‘Oh, le ganaría a Jon’. Había vencido a Jon en MMA. Creo que lo noquea.

“No me di cuenta de lo bueno que era. Sabía que era bueno, pero no me di cuenta de que tenía tanto talento. Sabía que era un fenómeno atlético, pero no sabía que era un boxeador de clase mundial que vencía al mejor de todos los tiempos. ¿Quién lo hizo? Esto es una locura”.