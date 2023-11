Aspinall asombrado por actuación de Ngannou contra Fury

A pesar de entrenar con Tyson Fury , Tom Aspinall admite que pensó que Francis Ngannou lo venció. Ngannou sorprendió a las masas cuando llevó al campeón del CMB, Fury, a una decisión dividida en su combate de boxeo cruzado el sábado pasado en Arabia Saudita. El ex campeón de peso pesado de UFC también tuvo el momento más significativo de la pelea, derribando a Fury en el tercer asalto .

Aspinall no está tan familiarizado con los jueces de boxeo como lo está con las MMA, pero pensó que Ngannou hizo lo suficiente para ganar.

«Es difícil decirlo porque no sé juzgar en boxeo tan bien como sé juzgar en MMA, pero personalmente pensé que Ngannou ganó. Pero como digo, puede que me equivoque. No conozco tan bien cómo juzgar”.

Como sugerían las probabilidades, Aspinall esperaba una noche fácil para Fury.

“Impactante, absolutamente impactante. Como alguien que ha estado cerca de Tyson Fury durante mucho tiempo, no podía creerlo. Todavía estoy en shock. Vi un par de momentos destacados nuevamente esta mañana. Sólo hay que mostrar el máximo respeto a Francis Ngannou por lo que ha hecho.

“Tener esa fe en sí mismo, su historia completa es simplemente inspiradora. Él vino de donde vino, despidió a UFC y tomó el dinero. Todos pensaron que iba a perder, seamos honestos, incluyéndome a mí. Pensé que lo iban a aplastar. Y le hizo un juego limpio e increíble”.