Dominik Mysterio repasa su experiencia en WWE NXT

Dominik Mysterio es sin duda uno de los rudos más odiados de la WWE en estos momentos, y cada semana sigue siendo abucheado cuando intenta dirigirse al público. Durante el año pasado, estuvo un tiempo en NXT, donde logró su primer campeonato individual al conquistar el Campeonato Norteamericano NXT, tras derrotar a Wes Lee. Si bien lo perdería contra Trick Williams en NXT No Mercy, logró recuperarlo 48 horas después, hasta que lo perdería definitivamente en un combate contra Dragon Lee, poniendo fin a su estancia en la tercera marca de WWE.

► Dominik Mysterio, agradecido por su tiempo en WWE NXT

Durante una reciente aparición en el podcast Ringer Wrestling, Dominik Mysterio reflexionó sobre su experiencia en WWE NXT y expresó su orgullo por el trabajo que realizó durante su estancia allí. Mysterio compartió que su trayectoria profesional fue única en comparación con la de la mayoría de los luchadores, ya que comenzó en el elenco principal antes de pasar a NXT, a diferencia de la trayectoria típica de otras Superestrellas en comenzar su carrera en la (entonces) marca de desarrollo.

«Dirty Dom» habló sobre lo diferente que fue su viaje y cómo hizo que su carrera se destacara. Señaló que inicialmente fue a NXT para trabajar con talentos más jóvenes, aunque algunos de ellos eran mayores que él. Le resultó gratificante ser mentor y trabajar con el plantel de NXT, y expresó su gratitud por la confianza que Shawn Michaels depositó en él para actuar en NXT durante tanto tiempo.

“Honestamente, es un poco loco. No sé cómo, pero logré saltarme todo lo que hacen, toda esa parte inicial, y fui muy bendecido por eso. Poder hacer mi carrera un poco diferente a los demás, porque ahora todos comienzan en NXT y ascienden. Comencé en el elenco principal y luego bajé a NXT y me quedé allí por un tiempo, así que para mí, sentí que mi carrera ya era muy diferente a la de todos los demás y eso la hizo mucho más diferente y se destacó. para mí porque, como dijiste, fui allí para trabajar con los talentos más jóvenes, pero algunos de ellos son mayores que yo.

Poder entrar allí y asesorarlos, por extraño que parezca, es simplemente genial. Me alegro de que Shawn Michaels haya podido darme esa confianza para ir allí y trabajar con ellos durante tanto tiempo, porque estoy bastante seguro de que no se suponía que tuviera ese Campeonato Norteamericano de NXT por tanto tiempo, pero no iba a rendirme. Siento que hice algunos de mis mejores trabajos allí, así que estoy muy orgulloso del trabajo que hice en NXT”.