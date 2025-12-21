Lucha Libre AAA Worldwide acaba de celebrar Guerra de Titanes 2025 en la Arena Guadalajara en Guadalajara, Jalisco, y en su combate principal Rey Mysterio y Rey Fénix vencieron a Dominik Mysterio y El Grande Americano.

► Dominik Mysterio se habría lesionado

Pero la derrota no habría sido lo peor de la noche para «El Sucio», para el acual Campeón Intercontinental de la WWE. Según nuestro compañero Bryan Álvarez del Wrestling Observer, sufrió una lesión en el hombro:

“Dom se lesionó el hombro al recibir el DDT de su padre cerca del final del evento estelar de esta noche. Por la forma en la que cayó, mi suposición es que probablemente sea una separación de hombro, lo que dependiendo de la gravedad podría ser una lesión a corto plazo o, en el peor de los casos, requerir cirugía. Pero no sabremos nada hasta que sea evaluado. Apenas podía usar el brazo.”

Continuaremos informando cuando tengamos novedades y mientras tanto le enviamos nuestros mejores deseos a Dominik Mysterio para que pueda salir de esta situación con un susto y no con una lesión que detenga su carrera.