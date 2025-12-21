Zilla Fatu podría unirse muy pronto a WWE NXT

Zilla Fatu es el hijo de Umaga y desde que debutó en la lucha libre se viene hablando de cuando firmará con WWE. Parece que esto finalmente sucederá pronto. El joven samoano miembro de la legendaria familia Anoa’i ya ha avisado de que quiere ser más grande que su padre.
► Zilla Fatu, ¿cerca NXT?
El 20 de diciembre se celebró el evento Reality of Wrestling: 20 Year Anniversary-Subzero donde Zilla desafió a Danny Limelight por el título de la promotora-escuela de Booker T. Un reto que no fue exitoso debido a la interferencia de Ricky Saints, Superestrella de NXT.
Después del show, Fatu le dedicó un mensaje a Saints insinuando que está cerca de presentarse en el territorio de desarrollo de WWE:
«RICKY RICKY RICKY….. Tan pronto como un capítulo se cierra, uno nuevo comienza…«.
