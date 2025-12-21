WWE clasifica sus 25 mejores momentos de 2025

Mientras en Superluchas elegimos lo mejor de la lucha libre en 2025, WWE presenta sus mejores momentos del año. ¿Cuáles son los tuyos?

John Cena se vuelve heel en WWE Elimination Chamber y se alía con The Rock y Travis Scott.

Seth Rollins regresa y canjea el maletín de Money in the Bank en SummerSlam, derrotando a CM Punk para ganar el Campeonato Mundial Peso Pesado.

John Cena gana su 17º Campeonato Mundial en WrestleMania.

Jey Uso derrota a Gunther para ganar el Campeonato Mundial Peso Pesado en WrestleMania.

AJ Lee regresa a WWE en el episodio de SmackDown del 5 de septiembre.

Paul Heyman se alía con Seth Rollins contra CM Punk y Roman Reigns en WrestleMania.

Rhea Ripley gana el Campeonato Mundial Femenino a Liv Morgan en WWE Raw, en el debut en Netflix.

John Cena se rinde ante Gunther en WWE Saturday Night’s Main Event.

Damian Priest aplica un Falcon Arrow a Finn Bálor a través de una mesa en Raw.

The Rock entrega el Ula Fala a Roman Reigns después de que Reigns derrotara a Solo Sikoa en WWE Raw, en el debut en Netflix.

Liv Morgan regresa a WWE y ayuda a Dominik Mysterio a derrotar a John Cena en WWE Survivor Series.

Sami Zayn vs. Kevin Owens en un combate no sancionado en WWE Elimination Chamber.

Naomi canjea el maletín de Money in the Bank para ganar el Campeonato Mundial Femenino en WWE Evolution.

Un hombre enmascarado (Austin Theory) interfiere en el combate masculino de WarGames en WWE Survivor Series.

Tiffany Stratton canjea el maletín de Money in the Bank para ganar el Campeonato Femenino de WWE en SmackDown.

The Vision traiciona a Seth Rollins en Raw después de WWE Crown Jewel.

Brock Lesnar regresa a WWE en SummerSlam.

Maxxine Dupri gana el Campeonato Intercontinental a Becky Lynch gracias a una distracción de AJ Lee en el Raw del 17 de noviembre.

IYO SKY salta desde la jaula de WarGames con un cubo de basura en la cabeza en WWE Survivor Series.

IShowSpeed entra al Royal Rumble y recibe un spear de Bron Breakker.

Matt y Jeff Hardy ganan los Campeonatos en Parejas de NXT en el evento NXT vs. TNA Showdown.

Becky Lynch regresa como la compañera de Lyra Valkyria en WrestleMania.

Gunther retira a Goldberg en Saturday Night’s Main Event.

Jacob Fatu realiza un moonsault desde la jaula de acero en SummerSlam.